شاهد: لحظات جنون عُشّاق برشلونة بعد فوزه على باريس سان جيرمان

انتابت جماهير نادي برشلونة الأسباني حالة من الفرح الهستيري بعد فوز ناديهم شبه المستحيل على نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وانفجر ملعب الكامب نو، بمدينة برشلونة الإسبانية، الذي يتسع لنحو 100 ألف متفرج، بصيحات الجماهير وبكائهم بعد الهدف السادس لناديهم في مرمى باريس سان جيرمان في الثواني الأخيرة من المباراة.

كما أظهرت لقطات صورها عدد من الجماهير انخراط معلقين في البكاء من الفرحة عقب الهدف السادس الذي أحرزه سيرخي روبيرتو، لاعبر برشلونة في الوقت بدل الضائع.

وبهذا قاد روبيرتو فريقه لتحقيق تأهل كان شبه مستحيل إلى دور الثمانية في بطولة دوري أبطال أوربا لكرة القدم، في إياب دور الـ16 للمسابقة الأربعاء.

وكان برشلونة قد خسر صفر / 4 في مباراة الذهاب، ليفوز 6 / 5 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وحقق برشلونة بهذا الفوز إنجازا غير مسبوق، بعدما أصبح أول فريق في تاريخ البطولة ينجح في تحويل تأخره بمثل هذا العدد من الأهداف إلى الفوز بمجموع المباراتين.

وبهذه النتيجة، حافظ برشلونة على مقعده في دور الثمانية بالمسابقة القارية منذ عام 2008 حتى الآن.