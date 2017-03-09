شاهد: رد فعل ميسي بعد فوز برشلونة الأسطوري على سان جيرمان

التقطت عدسات المصورين في ملعب كامب نو الإسباني رد فعل نجم فريق برشلونة ليونيل ميسي بعد الفوز الأسطوري على نادي باريس سان جيرمان.

وجُنّ جنون ميسي عقب الهدف السادس لفريقه الذي جاء في الوقت بدل الضائع وأحرزه سيرخي روبيرتو، ليقود فريقه برشلونة لتحقيق تأهل كان شبه مستحيل إلى دور الثمانية في بطولة دوري أبطال أوربا لكرة القدم، في إياب دور الـ16 للمسابقة الأربعاء.

وعقب إحراز الهدف توجه ميسي إلى الجماهير وصعد على الحاجز الفاصل بين الملعب والجماهير وهو يهتف بحماس شديد، بينما كانت الجماهير تنتفض في المدرجات فرحا بالفوز الأسطوري لناديها.

وكان برشلونة قد خسر صفر / 4 في مباراة الذهاب، ليفوز 6 / 5 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وحقق برشلونة بهذا الفوز إنجازا غير مسبوق، بعدما أصبح أول فريق في تاريخ البطولة ينجح في تحويل تأخره بمثل هذا العدد من الأهداف إلى الفوز بمجموع المباراتين.

وبهذه النتيجة، حافظ برشلونة على مقعده في دور الثمانية بالمسابقة القارية منذ عام 2008 حتى الآن.