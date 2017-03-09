شاهد: جماهير برشلونة تحاصر ميسي وخطيبته بعد الفوز على سان جيرمان

منعت جماهير نادي برشلونة الإسباني لاعب النادي ليونيل ميسي وخطيبته من الخروج من ملعب كامب نو عقب فوز برشلونة على باريس سان جيرمان.

وتجمع حشد من الجماهير حول سيارة ميسي التي استقلها مع خطيبته أنتونيلا بعد المباراة وأخذوا يهتفون باسمه مانعين السيارة من الحركة.

وتداولت العديد من المواقع الرياضية الأسبانية مقطع فيديو يظهر فيه الجماهير وهم يحاصرون سيارة ميسي. ويبدو أن الفيديو صُور من داخل السيارة بكاميرا أنتونيلا أو شخص ثالث معهما في السيارة.

وكان برشلونة قد حقق فوزا أسطوريا على نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف في الوقت بدل الضائع أحرزه سيرخي روبيرتو، ليقود فريقه برشلونة لتحقيق تأهل كان شبه مستحيل إلى دور الثمانية في بطولة دوري أبطال أوربا لكرة القدم، في إياب دور الـ16 للمسابقة الأربعاء.

وكان برشلونة قد خسر صفر / 4 في مباراة الذهاب، ليفوز 6 / 5 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وحقق برشلونة بهذا الفوز إنجازا غير مسبوق، بعدما أصبح أول فريق في تاريخ البطولة ينجح في تحويل تأخره بمثل هذا العدد من الأهداف إلى الفوز بمجموع المباراتين.

وبهذه النتيجة، حافظ برشلونة على مقعده في دور الثمانية بالمسابقة القارية منذ عام 2008 حتى الآن.