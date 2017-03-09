شاهد: برشلونة يحقق المستحيل ويتأهل لدور الثمانية على حساب سان جيرمان

أحرز البديل سيرخي روبيرتو هدفا في الوقت القاتل، قاد به فريقه برشلونة الإسباني لتحقيق تأهل كان شبه مستحيل إلى دور الثمانية

لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه التاريخي 6 / 1 على ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب دور الـ16 للمسابقة اليوم الأربعاء.

وكان برشلونة قد خسر صفر / 4 في مباراة الذهاب، ليفوز 6 / 5 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وحقق برشلونة بهذا الفوز إنجازا غير مسبوق، بعدما أصبح أول فريق في تاريخ البطولة ينجح في تحويل تأخره بمثل هذا العدد من الأهداف إلى الفوز بمجموع المباراتين.

وأنهى برشلونة الشوط الأول متقدما بثنائية نظيفة، حيث افتتح لويس سواريز التسجيل مبكرا لأصحاب الأرض في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف لايفن كوروزاوا لاعب سان جيرمان هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة .40 وانتعشت آمال الفريق المضيف في تحقيق عودة إعجازية بعدما أضاف الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثالث في الدقيقة 50، قبل أن يسجل الأوروجواياني أدينسون كافاني هدفا صادما لسان جيرمان في الدقيقة .62

وبينما توقع الجميع أن يحجز سان جيرمان بطاقة التأهل لدور الثمانية، أحرز النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا الهدفين الرابع والخامس لبرشلونة في الدقيقتين 88 من ركلة حرة و90 من ركلة جزاء، قبل أن يحرز سيرخي روبرتو هدفا قاتلا للفريق الكتالوني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وبهذه النتيجة، حافظ برشلونة على مقعده في دور الثمانية بالمسابقة القارية منذ عام 2008 حتى الآن.