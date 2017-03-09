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شاهد الأهداف: برشلونة 3-1 باريس سان جيرمان حتى "د62"

8/3/2017

بلغت نتيجة مباراة برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان ثلاثة أهدف مقابل هدف لصالح الفريق الإسباني حتى الدقيقة 62من عمر المباراة

وأحرز لويس سواريز الهدف الأول في الدقيقة الثالثة من المباراة فيما سجل لايفن كورزاوا هدفا في مرماه في الدقيقة 40.

وأحرز ميسي الهدف الثالث لفريقه من ضربة جزاء في الدقيقة 50 من المباراة فيما سجل لاعب باريس سان جيرمان ادينسون كافاني الهدف الأول لفريقه في المباراة في الدقيقة 62.

وتُجرى المباراة في إياب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي تقام على ملعب كامب نو.

وانتهت مباراة الذهاب في ملعب حديقة الأمراء بباريس لصالح البي إس جي برباعية نظيفة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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