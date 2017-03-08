البث الحي
رياضة

شاهد: برشلونة يسجل الهدف الثاني في شباك سان جيرمان

8/3/2017

سجل نادي برشلونة الهدف الثاني من مباراته الجارية حاليا مع باريس سان جيرمان

في الدقيقة الأربعين لتصبح نتيجة المباراة هدفين نظيفين لصالح الفريق الإسباني حتى الدقيقة 40 .

وأحرز لويس سواريز الهدف الأول في الدقيقة الثالثة من المباراة فيما سجل لايفن كورزاوا هدفا في مرماه في الدقيقة 40.

وتُجرى المباراة في إياب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي تقام على ملعب كامب نو.

ويحتاج الفريق الإسباني للفوز بخمسة أهداف نظيفة على الأقل للبقاء في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وانتهت مباراة الذهاب في ملعب حديقة الأمراء بباريس لصالح البي إس جي برباعية نظيفة.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من رياضة

تعرف على أول امرأة تدير مباراة في دوري أبطال أوربا للرجال

أدارت الفرنسية ستيفاني فرابار (وسط) مواجهة ليفربول وتشيلسي في كأس السوبر في اسطنبول العام الماضي (رويترز)

وفد إسرائيلي يزور أبو ظبي لتوقيع اتفاق بيع ناد لأحد أفراد العائلة الحاكمة

اللاعب "قفشة" صاحب هدف فوز الأهلي: أبو تريكة كلمة السر (فيديو)

اللاعب محمد مجدي قفشة محمولا على الأعناق بعد تسجيله هدف الفوز (رويترز)

هكذا تفاعل المصريون مع قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك

مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

"أرابتك".. أكبر شركة مقاولات إماراتية تعلن إفلاسها رسميا

برج خليفة أحد أشهر مشروعات أرابتك القابضة (رويترز)