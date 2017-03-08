شاهد: برشلونة يسجل الهدف الثاني في شباك سان جيرمان

سجل نادي برشلونة الهدف الثاني من مباراته الجارية حاليا مع باريس سان جيرمان

في الدقيقة الأربعين لتصبح نتيجة المباراة هدفين نظيفين لصالح الفريق الإسباني حتى الدقيقة 40 .

وأحرز لويس سواريز الهدف الأول في الدقيقة الثالثة من المباراة فيما سجل لايفن كورزاوا هدفا في مرماه في الدقيقة 40.

وتُجرى المباراة في إياب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي تقام على ملعب كامب نو.

ويحتاج الفريق الإسباني للفوز بخمسة أهداف نظيفة على الأقل للبقاء في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وانتهت مباراة الذهاب في ملعب حديقة الأمراء بباريس لصالح البي إس جي برباعية نظيفة.