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شاهد: بايرن يقهر أرسنال مجددا ويفوز 10-2 في مجموع المباراتين

7/3/2017

كرر بايرن ميونيخ فوزه الساحق 5-1 على مضيفه أرسنال ليبلغ دور الثمانية لدوري أبطال أوربا لكرة القدم.

وحسم البايرن نتيجة المباراتين 10-2 وسط ذهول الجماهير في ملعب الامارات.

وكان أرسنال متأخرًا 5-1 من مباراة الذهاب ويجاهد لأن يصبح أول فريق في تاريخ دوري الأبطال يقلب تأخره بهذا العدد من الأهداف وتقدم في الشوط الأول عبر ثيو والكوت.

لكن روبرت ليفاندوفسكي أدرك التعادل لبايرن من ركلة جزاء وطرد لوران كوسيلني قائد أرسنال لتدين الهيمنة للفريق الألماني أمام منافسه البائس.

واستفاد ارين روبن من خطأ دفاعي في الدقيقة 68 ليضاعف الغلة قبل أن يسجل البديل دوجلاس كوستا الثالث لتبدأ جماهير أرسنال الغاضبة في مغادرة الملعب.

ولم يرحم بايرن ضعف المنافس ليسجل أرتورو فيدال هدفين ليخرج أرسنال من دور الستة عشر في دوري الأبطال للمرة السابعة على التوالي بطريقة مذلة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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