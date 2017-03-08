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شاهد: الريال يجلد نابولي بثلاثية ويصعد لدور الثمانية بدوري الأبطال

7/3/2017

بهدفين من ضربتي رأس للمدافع سيرخيو راموس، قلب ريال مدريد تأخره بهدف نظيف في الشوط الأول إلى فوز ثمين 3 / 1 على نابولي

وأحبط الريال مغامرة نابولي الإيطالي وتأهل بجدارة إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوربا بالفوز 6 / 2 في مجموع المباراتين.

وأنهى نابولي الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله البلجيكي درايس ميرتنز في الدقيقة 24 بعد أداء رائع من الفريق وأداء باهت من الضيوف.

وفي الشوط الثاني، ارتدى راموس مجددا ثوب المنقذ وسجل هدفين للريال بضربتي رأس في الدقيقتين 51 و57 كما سجل البديل ألفارو موراتا الهدف الثالث في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع للمباراة ليقلب الريال الطاولة على مضيفه ويحجز مقعده في دور الثمانية.

المصدر : رويترز
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