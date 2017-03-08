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رياضة

شاهد: أفغانيات يكافحن التمييز ضد المرأة بالمبارزة

8/3/2017

رغم تغير النظرة العامة لمشاركة المرأة في الرياضة ما يزال كثير من الأفغان يرفضون مشاركتهن في أنشطة خارج نطاق المنزل.

ورغم أن الرياضات التي تنظم داخل الصالات مثل المبارزة والرياضات القتالية أسهل من السباحة أو العدو إلا أنها تتطلب إصرارا من أجل الاستمرار في التدريب.

وتطالب إحدى اللاعبات الحكومة بتوفير الأمن للنساء والفتيات في البلاد، لأنهن يتعرضن للتحرش في الشوارع ما يمنعهن من الخروج من منازلهن.

ويضاعف هذا من جهد اللاعبات للتفوق في هذه الرياضة التي لم تكن منتشرة بين الأفغان.

وتقول فرحة علي زادة، 18 عاما، وهي عضو في المنتخب الوطني للسلاح الذي تشكل قبل عامين إن هدفها هو نشر هذه الرياضة للآخرين.

المصدر : رويترز
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