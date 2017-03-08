شاهد: أفغانيات يكافحن التمييز ضد المرأة بالمبارزة

رغم تغير النظرة العامة لمشاركة المرأة في الرياضة ما يزال كثير من الأفغان يرفضون مشاركتهن في أنشطة خارج نطاق المنزل.

ورغم أن الرياضات التي تنظم داخل الصالات مثل المبارزة والرياضات القتالية أسهل من السباحة أو العدو إلا أنها تتطلب إصرارا من أجل الاستمرار في التدريب.

وتطالب إحدى اللاعبات الحكومة بتوفير الأمن للنساء والفتيات في البلاد، لأنهن يتعرضن للتحرش في الشوارع ما يمنعهن من الخروج من منازلهن.

ويضاعف هذا من جهد اللاعبات للتفوق في هذه الرياضة التي لم تكن منتشرة بين الأفغان.

وتقول فرحة علي زادة، 18 عاما، وهي عضو في المنتخب الوطني للسلاح الذي تشكل قبل عامين إن هدفها هو نشر هذه الرياضة للآخرين.