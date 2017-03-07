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شاهد: إيقاف إبراهيموفيتش بسبب هذه الحركة

7/3/2017

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم (الثلاثاء) إيقاف زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم مانشستر يونايتد ثلاث مباريات.

وتطبق العقوبة على الفور بعدما قبل اتهامه بالتصرف العنيف.

ووجهت التهمة إلى إبراهيموفيتش بسبب واقعة حدثت قبل نهاية الشوط الأول في تعادل يونايتد على ملعبه أمام بورنموث بهدف لكل منهما يوم السبت الماضي.

ودهس تيرون مينجز لاعب بورنموث وجه إبراهيموفيتش قبل أن تظهر لقطات تلفزيونية المهاجم السويدي وهو يوجه ضربة بالمرفق لوجه المدافع بعدها بقليل.

ولم يشاهد الحكام الواقعة ولكن رصدتها الكاميرات.

وبهذا يغيب إبراهيموفيتش عن مواجهة تشيلسي في دور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي ومباراتي ميدلسبره ووست بروميتش في الدوري الممتاز.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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