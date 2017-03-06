البث الحي
رياضة

هاشتاج لجماهير نادي الزمالك يتصدر تويتر في مصر

مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك المصري
مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك المصري
5/3/2017

دشن جماهير الزمالك هاشتاج "الانسحاب مطلب جماهيري" على موقع "تويتر" لمطالبة إدارة النادي باتخاذ قرار الانسحاب من الدوري

بعد أزمة النادي مع حكم مباراة الزمالك والمقاصة جهاد جريشة.

وتصدر الهاشتاج مركزا متقدما في قائمة الأكثر تداولًا على "تويتر" بمصر.

وقال رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور إن الجمعية العمومية هي الوحيدة صاحبة الحق في قرار الانسحاب من الدوري، وإن القلعة البيضاء لم تتخذ حتى الآن أي إجراء رسمي بشأن أزمة مباراة الزمالك والمقاصة، معلنًا عقد جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة المقبل لاتخاذ القرار النهائي.

وشهدت مباراة الزمالك ومصر المقاصة في الدوري المصري لكرة القدم الأسبوع الماضي خطأ تحكيميا وانتهت المباراة بالفوز بهدف نظيف لصالح مصر المقاصة.

وفي الدقيقة 66، من أحداث المباراة لم يحتسب الحكم ضربة جزاء لصالح الزمالك عقب قيام أحمد سامي مدافع المقاصة بلمس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء وأشار الحكم باستكمال المباراة.

بعد المباراة هدد رئيس نادي الزمالك بالانسحاب من مسابقة الدوري في حال عدم إعادة المباراة، والاكتفاء بالمشاركة ببطولتي دوري أبطال إفريقيا ودوري أبطال العرب.

بعض التغريدات

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من رياضة

تعرف على أول امرأة تدير مباراة في دوري أبطال أوربا للرجال

أدارت الفرنسية ستيفاني فرابار (وسط) مواجهة ليفربول وتشيلسي في كأس السوبر في اسطنبول العام الماضي (رويترز)

وفد إسرائيلي يزور أبو ظبي لتوقيع اتفاق بيع ناد لأحد أفراد العائلة الحاكمة

اللاعب "قفشة" صاحب هدف فوز الأهلي: أبو تريكة كلمة السر (فيديو)

اللاعب محمد مجدي قفشة محمولا على الأعناق بعد تسجيله هدف الفوز (رويترز)

هكذا تفاعل المصريون مع قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك

مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

هزيمة جديدة لترمب.. أريزونا وويسكونسن تصادقان على فوز بايدن

الرئيس المنتخب جو بايدن والرئيس المنتهية ولاياته دونالد ترمب(رويترز)