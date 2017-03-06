هاشتاج لجماهير نادي الزمالك يتصدر تويتر في مصر

دشن جماهير الزمالك هاشتاج "الانسحاب مطلب جماهيري" على موقع "تويتر" لمطالبة إدارة النادي باتخاذ قرار الانسحاب من الدوري

بعد أزمة النادي مع حكم مباراة الزمالك والمقاصة جهاد جريشة.

وتصدر الهاشتاج مركزا متقدما في قائمة الأكثر تداولًا على "تويتر" بمصر.

وقال رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور إن الجمعية العمومية هي الوحيدة صاحبة الحق في قرار الانسحاب من الدوري، وإن القلعة البيضاء لم تتخذ حتى الآن أي إجراء رسمي بشأن أزمة مباراة الزمالك والمقاصة، معلنًا عقد جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة المقبل لاتخاذ القرار النهائي.

وشهدت مباراة الزمالك ومصر المقاصة في الدوري المصري لكرة القدم الأسبوع الماضي خطأ تحكيميا وانتهت المباراة بالفوز بهدف نظيف لصالح مصر المقاصة.

وفي الدقيقة 66، من أحداث المباراة لم يحتسب الحكم ضربة جزاء لصالح الزمالك عقب قيام أحمد سامي مدافع المقاصة بلمس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء وأشار الحكم باستكمال المباراة.

بعد المباراة هدد رئيس نادي الزمالك بالانسحاب من مسابقة الدوري في حال عدم إعادة المباراة، والاكتفاء بالمشاركة ببطولتي دوري أبطال إفريقيا ودوري أبطال العرب.

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