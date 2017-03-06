شاهد: يوفنتوس يتعثر بتعادله 1-1 مع أودينيزي

تعثر حامل اللقب يوفنتوس بتعادله 1-1 مع أودينيزي ليبتعد بفارق ثماني نقاط عن أقرب ملاحقيه في صدارة الدوري الإيطالي (الأحد).

وسجل ليوناردو بونوتشي هدفا من ضربة رأس في الشوط الثاني ليتعادل يوفنتوس للمرة الأولى هذا الموسم رافعا رصيده إلى 67 نقطة من 27 مباراة.

وباغت أودينيزي ضيفه يوفنتوس بهدف قبل ثماني دقائق على نهاية الشوط الأول عبر دوفان زاباتا بعد تفوقه في صراع ثنائي مع بونوتشي وسدد في الزاوية الضيقة لتمر الكرة من أسفل الحارس جيانلويجي بوفون.

وبدا يوفنتوس راضيا بالتعادل رغم توقف سلسلة انتصاراته عند عشر مباريات متتالية بجميع المسابقات.