برشلونة وأرسنال يتطلعان إلى تحقيق "المعجزة" في دوري أبطال أوربا

سيسعى كل من برشلونة الاسباني وأرسنال الإنجليزي لتحقيق ما يشبه "المعجزة" في دوري أبطال أوربا.

وتنطلق منافسات جولة إياب دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوربا لكرة القدم غدا الثلاثاء.

وكان برشلونة قد مني بهزيمة ثقيلة خارج أرضه، وخسر أمام باريس سان جيرمان الفرنسي صفر/ 4 في مباراة الذهاب كما خسر أرسنال أمام بايرن ميونخ الألماني 1 / 5 على ملعب "أليانز أرينا".

ويأمل برشلونة في تحقيق إنجاز غير مسبوق عندما يستضيف سان جيرمان في مباراة الإياب مساء الأربعاء، حيث لم يسبق لأي فريق، في تاريخ دوري الأبطال، تحويل تأخره بأربعة أهداف نظيفة إلى الفوز في مجموع المباراتين.

وكانت أبرز عودة لفريق في تاريخ البطولة حتى الآن من نصيب ديبورتيفو لاكورونا الإسباني حيث حول هزيمته أمام ميلان الإيطالي ذهابا بنتيجة 1/ 4 إلى الفوز والتأهل للدور قبل النهائي ببطولة عام 2004، حيث فاز ديبورتيفو في مباراة الإياب بملعبه 4/ صفر.

وكانت العودة الأبرز في بطولة كأس الاتحاد الأوربي (الدوري الأوربي حاليا) في موسم 1985 / 1986 ، حيث خسر ريال مدريد الإسباني أمام بروسيا مونشنغلادباخ الألماني 1/ 5 في ذهاب الدور الثالث ثم تغلب عليه 4/ صفر إيابا ، ليتأهل بقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

وفي حالة خروج برشلونة من منافسات دور الستة عشر، ستكون المرة الأولى التي يغيب فيها الفريق الكتالوني عن دور الثمانية بدوري الأبطال منذ العام 2007.

ويخوض برشلونة، الفائز باللقب الأوربي عام 2015، مواجهة سان جيرمان بصفوف مكتملة حيث عاد أندريس إنييستا وخافيير ماسكيرانو للمشاركة من جديد خلال المباراة التي انتهت بالفوز على سيلتا فيجو 5 / صفر أمس الأول السبت ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني.

وكان إنيستا قد عانى من مشكلة في ربلة الساق (عضلة السمانة) ولعب 130 دقيقة فقط خلال آخر تسع مباريات للفريق في الدوري ، لكنه شارك من مقعد البدلاء في 25 دقيقة من مباراة سيلتا فيجو ويتوقع أن يدفع به المدير الفني لويس إنريكي ضمن التشكيل الأساسي في مباراة سان جيرمان.

كذلك شارك ماسكيرانو من مقعد البدلاء في الشوط الثاني من مباراة السبت بعد تعافيه من مشكلة في أوتار الساق ، ولكن ربما يرجح إنريكي كفة صامويل أومتيتي الذي سجل خلال مباراة السبت أول هدف له بقميص برشلونة في الدوري.

ومنذ الهزيمة الثقيلة لبرشلونة أمام سان جيرمان في مباراة الذهاب ، تحول إنريكي من طريقة اللعب 3-3-4 إلى 3-4-3 ، ويتوقع أن يواصل تطبيق الطريقة الجديدة في مباراة الإياب.

وقال إنريكي تعليقا على مباراة الذهاب "كان أمرا مخزيا أن نلعب أسوأ مباراة لنا خلال ثلاثة أعوام ، خلال تلك المواجهة (أمام سان جيرمان)".

وأضاف "لقد عكفت على تحليل المباراة بشكل غير مسبوق في أي مباراة أخرى. وتبين أن عدة عوامل اجتمعت في الوقت نفسه، من أخطاء فردية إلى أمور خاصة لا يمكن الكشف عنها علنا".

وقد تكون مباراة الأربعاء هي الأخيرة لإنريكي في دوري الأبطال مع برشلونة، حيث أعلن المدرب رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وربما يتشابه الوضع شيئا ما بالنسبة للفرنسي أرسين فينجر ، الذي نادت الجماهير في العاصمة البريطانية لندن برحيله عن تدريب أرسنال.

فقد اقترب أرسنال بشكل كبير من الخروج من دور الستة عشر بالبطولة الأوربية للموسم السابع على التوالي إثر هزيمته الثقيلة أمام بايرن ميونخ، كما تزايدت الضغوط على فينغر إثر الهزيمة أمام ليفربول 1/ 3 أمس الأول السبت ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وكان فينغر قد واجه انتقادات حادة بسبب استبعاد التشيلي أليكسيس سانشيز الذي يتوقع أن يعود في مواجهة بايرن غدا الثلاثاء على حساب داني ويلبك.

وعلى الجانب الآخر، يخوض بايرن مباراة الغد بثقة عالية بعد التألق التهديفي الكبير للاعبيه خلال الفترة الماضية ونظرا لعدم معاناته من ضغوط بعد أن فاز 5/ 1 ذهابا.

وقال فيليب لام قائد بايرن ميونخ "علينا التركيز بشكل كبير ، والشيء الأهم أن ننجح خلال أول ربع ساعة في تبديد أي طموح لأرسنال في التأهل للدور المقبل".