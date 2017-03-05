شاهد: مانشستر سيتي يتجاوز سندرلاند بهدفين بسهولة

واصل مانشستر سيتي الضغط على تشلسي المتصدر بفوزه بسهولة بهدفين على مضيفه سندرلاند متذيل الدوري الإنجليزي لكرة القدم (الأحد).

ووضع سيرجيو أغويرو فريقه في المقدمة في الشوط الأول بتسديدة قريبة المدى ثم أضاف ليروي ساني هدفا آخر بإنهاء متقن لهجمة بعد مرور ساعة من زمن اللقاء.

ويظل سيتي في المركز الثالث برصيد 55 نقطة من 26 مباراة بفارق ثماني نقاط خلف تشيلسي الذي يواجه وست هام يونايتد غدا (الاثنين) بينما تفصله نقطة واحدة عن توتنهام هوتسبير ثاني الترتيب.

واجتهد سندرلاند للحد من خطورة سيتي وسدد مهاجمه جيرمين ديفو في إطار المرمى لكن فريق المدرب بيب غوارديولا افتتح التسجيل عبر أغويرو في الدقيقة 42 بعد تمريرة ذكية من رحيم سترلينج.

وضمن ساني الفوز الرابع على التوالي لسيتي في الدوري بعد تمريرة من ديفيد سيلفا.

وحاول سندرلاند بعد ذلك تقليص الفارق لكن لم تتغير النتيجة ليبقى بالمركز الأخير برصيد 19 نقطة بفارق ست نقاط عن منطقة الأمان.