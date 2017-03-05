شاهد: توتنهام ينتفض ويحقق الفوز أمام إيفرتون بثلاثية

نجح توتنهام هوتسبير من انتفاضة متأخرة في تحقيق الفوز 3-2 على إيفرتون ويقلص الفارق إلى سبع نقاط مع تشلسي متصدر الدوري(الأحد).

وواصل هاري كين هز شباك المنافسين وأحرز هدفين رافعًا رصيده إلى 19 هدفا في صدارة هدافي المسابقة مستفيدا من هدف في كل شوط ويتقدم بهدف واحد على روميلو لوكاكو مهاجم إيفرتون الذي سجل هدفا بالدقيقة 80 وأعاد فريقه لأجواء اللقاء.

وأصبح رصيد توتنهام صاحب المركز الثاني -الذي حقق فوزه التاسع على التوالي على أرضه -56 نقطة من 27 مباراة.

ويملك تشلسي 63 نقطة وسيلعب في ضيافة وستهام يونايتد غدا الاثنين.

ورغم تألق كين، احتاج توتنهام إلى هدف من "ديلي آلي" لحسم النقاط في الوقت بدل الضائع وقبل أن يسجل إينر فالنسيا الهدف الثاني لإيفرتون الذي خسر لأول مرة في الدوري بعد تسع مباريات بلا هزيمة.

وسجل كين الهدف الأول لتوتنهام إذ استحوذ على الكرة في منتصف ملعب إيفرتون وأطلق تسديدة قوية من 25 مترا في مرمى الحارس جويل روبلز.

وكاد كين أن يسجل بعد دقيقة واحدة أخرى بعدما اجتاز ليتون بينز لكن الحارس روبلز أنقذ الفرصة قبل أن يطيح كريستيان إريكسن بالكرة بعيدا.

وأضاع إريكسن فرصة أخرى قبل أن يسدد زميله فيكتور وانياما في القائم وسط هجوم مستمر من أصحاب الأرض.

وأضاف كين الهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة 56 بعدما أضاع مورغان شنايدرلين لاعب وسط إيفرتون الكرة ووصلت إلى آلي الذي مرر إلى كين ومنه إلى داخل المرمى بنجاح.

وبدا أن كين سيسجل مجددا ثلاثة أهداف في مباراة واحدة بعدما تلقى تمريرة من كايل ووكر لكن روبلز أنقذ الموقف وإن كان الحكم المساعد قد أشار إلى تسلل.

وكان توتنهام يسيطر بشكل تام قبل أن يظهر لوكاكو مدى خطورته ويعيد إيفرتون إلى أجواء اللقاء.

واستغل لوكاكو خطأ من يان فرتونن مدافع توتنهام وسدد كرة قوية في مرمى الحارس هوغو لوريس ليرفع رصيده إلى 18 هدفا بالدوري هذا الموسم.

وانتهى توتر توتنهام عندما سجل آلي الهدف الثالث قبل أن يتسبب خطأ من إيريك داير في نجاح فالنسيا في إضافة الهدف الثاني لإيفرتون.