شاهد: برشلونة يستعيد الصدارة بخماسية نظيفة في شباك سيلتا فيغو

استعاد نادي برشلونة صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم عن جدارة بعد ساعات قليلة من فقدانها لصالح غريمه التقليدي ريال مدريد.

تقدم برشلونة جاء إثر تغلبه على ضيفه سيلتا فيغو 5 / صفر مساء السبت ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين من المسابقة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 60 نقطة ليصعد مجددا إلى المركز الأول بفارق نقطتين أمام غريمه التقليدي ريال مدريد، الذي تغلب على مضيفه إيبار 4 / 1 في وقت سابق السبت بينما تجمد رصيد سيلتا فيغو عند 35 نقطة في المركز العاشر.

واستعرض برشلونة مستواه بمشاركة قوته الهجومية الضاربة المتمثلة في الثلاثي ، الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز والبرازيلي نيمار ، وفرض سيطرته المطلقة على المباراة وصنع عددا هائلا من الفرص التهديفية لكنه اكتفى بخماسية من بينها ثنائية لميسي ، والهدف الأول للمدافع صامويل أومتيتي بقميص الفريق في الدوري.

وأنهى برشلونة الشوط الأول متقدما بهدفين سجلهما النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والنجم البرازيلي نيمار في الدقيقتين 24 و 40.

وفي الشوط الثاني ، سجل ايفان راكيتيتش وصامويل أومتيتي الهدفين الثالث والرابع لبرشلونة في الدقيقتين 57 و61 ثم أضاف ميسي الهدف الثاني له والخامس لفريقه في الدقيقة 64.

وجاء فوز برشلونة بخماسية ليواصل التكشير عن أنيابه قبل المواجهة المرتقبة أمام ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الأربعاء المقبل في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا ، وذلك بعد أن فاز سان جيرمان 4 / صفر ذهابا على أرضه.