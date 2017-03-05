البث الحي
رياضة

شاهد: برشلونة يستعيد الصدارة بخماسية نظيفة في شباك سيلتا فيغو

4/3/2017

استعاد نادي برشلونة صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم عن جدارة بعد ساعات قليلة من فقدانها لصالح غريمه التقليدي ريال مدريد.

تقدم برشلونة جاء إثر تغلبه على ضيفه سيلتا فيغو 5 / صفر مساء السبت ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين من المسابقة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 60 نقطة ليصعد مجددا إلى المركز الأول بفارق  نقطتين أمام غريمه التقليدي ريال مدريد، الذي تغلب على مضيفه إيبار 4 /  1 في وقت سابق السبت بينما تجمد رصيد سيلتا فيغو عند 35 نقطة في  المركز العاشر.

واستعرض برشلونة مستواه بمشاركة قوته الهجومية الضاربة المتمثلة في الثلاثي ، الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز والبرازيلي نيمار ، وفرض سيطرته المطلقة على المباراة وصنع عددا هائلا من الفرص التهديفية لكنه اكتفى بخماسية من بينها ثنائية لميسي ، والهدف الأول للمدافع صامويل أومتيتي بقميص الفريق في الدوري.

وأنهى برشلونة الشوط الأول متقدما بهدفين سجلهما النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والنجم البرازيلي نيمار في الدقيقتين 24 و 40.

وفي الشوط الثاني ، سجل ايفان راكيتيتش وصامويل أومتيتي الهدفين الثالث والرابع لبرشلونة في الدقيقتين 57 و61 ثم أضاف ميسي الهدف الثاني له والخامس لفريقه في الدقيقة 64.

وجاء فوز برشلونة بخماسية ليواصل التكشير عن أنيابه قبل المواجهة المرتقبة أمام ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الأربعاء المقبل في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا ، وذلك بعد أن فاز سان جيرمان  4 / صفر ذهابا على أرضه.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من رياضة

تعرف على أول امرأة تدير مباراة في دوري أبطال أوربا للرجال

أدارت الفرنسية ستيفاني فرابار (وسط) مواجهة ليفربول وتشيلسي في كأس السوبر في اسطنبول العام الماضي (رويترز)

وفد إسرائيلي يزور أبو ظبي لتوقيع اتفاق بيع ناد لأحد أفراد العائلة الحاكمة

اللاعب "قفشة" صاحب هدف فوز الأهلي: أبو تريكة كلمة السر (فيديو)

اللاعب محمد مجدي قفشة محمولا على الأعناق بعد تسجيله هدف الفوز (رويترز)

هكذا تفاعل المصريون مع قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك

مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

هزيمة جديدة لترمب.. أريزونا وويسكونسن تصادقان على فوز بايدن

الرئيس المنتخب جو بايدن والرئيس المنتهية ولاياته دونالد ترمب(رويترز)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)