أرقام الكرة في أسبوع: الألمان يصلون إلى 50 ألف هدف في البوندزليغا

قدم الاتحاد الألماني لكرة القدم نموذجا فريدا للإحصاءات عقب تسجيل الهدف رقم 50 ألفا في مباريات البوندزليغا منذ انطلاقها عام 1963.

وقام الاتحاد الألماني بتحليل كل كبيرة وصغيرة عن مجموع الأهداف الخمسين ألفا التي شهدتها المسابقة.

نرصد كل ذلك في الأرقام التالية:

4

لم يحتج روبرت ليفاندوفيسكى أكثر من أربع دقائق فقط (بين الدقيقتين 51 و55) ليسجل لفريقه بايرن ميونخ ثلاثة أهداف متتالية في شباك فولفسبورغ في سبتمبر/أيلول 2015 محققا أسرع هاتريك في تاريخ بوندزليغا.

المذهل ان ليفاندوفيسكى سجل هدفين آخرين في الدقائق الخمس التالية ليصبح أسرع من سجل أربعة أهداف متتالية في بوندزليغا وأسرع من سجل خمسة أهداف متتالية في تاريخ كرة القدم.

6

مانفريد كالتز أحد أشهر المدافعين في تاريخ كرة القدم، ولعب مشواره الطويل مع نادى هامبورغ (من 1971 إلى 1991 باستثناء موسم 1989-1990 في فرنسا) وله رقمان قياسيان أحدهما إيجابي والأخر سلبي في بوندزليغا.

والسلبي أنه أكثر لاعب تورط في تسجيل أهداف في مرمى فريقه، ووصل عددها إلى ستة. ويستوي معه في ذلك نيكولاسي نوفيسكى مدافع ماينز من 2004 الى 2015.

9

هو عدد الثواني الذي احتاجها صاحب أسرع هدف في تاريخ المسابقة ليهز شباك منافسيه وهو ما تكرر مرتين في موسمين متتاليين.

أولهما كريم العربي مع باير ليفركوزن في المرحلة الأولى من موسم 2014-2015 ضد بروسيا دورتموند.

وثانيهما كيفين فولاند من هوفنهايم في شباك بايرن ميونخ في المرحلة الثانية للمسابقة موسم 2015-2016.

17

بعد احتفاله بعيد ميلاده السابع عشر بشهرين و21 يوما عرف نورى شاهين طريقه إلى صفوف الفريق الأول لبروسيا دورتموند في مباراته ضد نورنبرغ ليكون أصغر لاعب يشارك في مباراة بالبوندزليغا، وشاءت الظروف الطيبة أن يسجل لفريقه هدفا في تلك المباراة التي فاز بها 2-1 فأصبح أصغر من سجل هدفا أيضا.

19

يمتلك ألكسندر زيكلر نجم بايرن ميونخ المعتزل الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف أحرزها لاعب احتياطي وفعلها 19 مرة بعد نزوله إلى أرض الملعب، ولكن نيلز بيترسين النجم الحالي لفريق فرايبورغ وهو لاعب سابق في بايرن ميونخ سجل حتى الآن 14 هدفا بعد نزوله للملعب خلال مبارياته، وهو ما يجعله قريبا من انتزاع الرقم لو سار على نفس النحو.

26

هانز جورج بوت حارس مرمى مخضرم وله رقم قياسي في البطولة لا يتعلق بمكانه بل بعدد أهدافه التي سجلها، وهو أكثر الحراس في تاريخ بوندزليغا تسجيلا للأهداف وعددها 26 وكلها من ركلات جزاء سواء مع هامبورغ أو باير ليفركوزن.

40

عندما وصل ميركو فوتافا إلى عامه الأربعين وهو أساسي في فريقه بريمن لم يكن الأمر فريدا بل كان الرابع في الترتيب بين أكبر اللاعبين مشاركة في البطولة، ولكنه تفوق في 24 من أغسطس/آب 1996 على من يسبقوه بإحراز هدف لفيردر بريمن في شتوتغارت ليصبح الأكبر بين من هزوا الشباك.

54

عدد السنوات التي مرت منذ انطلاق بوندزليغا عام 1963 كواحدة من أحدث بطولات الدوري في دول أوربا بل بين كثير من دول أفريقيا وآسيا أيضا، وعرفت ألمانيا عددا كبيرا من مسابقات الهواة ونصف المحترفين في السنوات التي سبقت تأسيس بوندزليغا.

ولكن الخسارة المؤلمة من منتخب يوغوسلافيا في ربع نهائي كأس العالم 1962 عجلت بضرورة تنظيم بطولة كبرى تشارك فيها الأندية القوية وتفرز منتخبا جيدا.

وفى 28 من يوليو/تموز 1962 شهدت مدينة دورتموند اجتماعا تاريخيا لاتحاد كرة القدم الألماني برئاسة هيرمان غروسمان (انتخب رئيسا في نفس اليوم) وتم إقرار مسابقة بوندزليغا بمشاركة 16 فريقا هي الاقوى والأكثر انجازا والأغنى اقتصاديا مع مراعاة التمثيل الجغرافي.

وكانت كل أندية ألمانيا الشرقية في تلك الفترة خارج إطار بوندزليغا.

83

أبعد مسافة لأي هدف في تاريخ بوندزليغا في حوزة النجم موريتز شتوبيلكامب لاعب كارلسرو الحالي ولكنه سجل رقمه القياسي عندما كان لاعبا في بادربورن سجله في هانوفر في العشرين من سبتمبر/أيلول 2014 إثر تسديدة هائلة من مسافة 83 مترا وجدت طريقها مباشرة إلى الشباك.

وتقديرا للإنجاز القياسي الوحيد في تاريخ نادى بادربورن في بوندزليغا نال شتوبيلكامب مكافأة خاصة جدا بإطلاق اسمه على مدخل ملعب النادى بينتيلر أرينا شتاديون.

136

يأتي البولندي روبرت ليفاندوفيسكى في المركز الثاني بين هدافي بوندزليغا في الجيل الموجود حاليا برصيد 136 هدفا.

190

صدارة هدافي بوندزليغا من اللاعبين الموجودين في المسابقة محجوزة وبفارق عريض جدا لكلاوديو بيزارو نجم فيردر بريمن ورصيده 190 هدفا ما يضمن له البقاء في القمة لموسمين أخرين إلا إذا اعتزل وهو على الحافة فعلا وعمره 37 عاما.

214

يتميز الألمان دون معظم مسابقات الدوري في العالم بوفرة الأهداف التي تأتى في الدقيقة الأولى من المباريات ومجموعها 214 هدفا في 54 موسما بمعدل يزيد عن أربعة أهداف لكل موسم.

365

لا يخشى غيرد مولر الهداف الأسطوري لمنتخب ألمانيا ونادى بايرن ميونخ الخالد على مكانته كهداف لبوندزليغا فرصيده 365 هدفا بعيد المنال بفارق شاسع عن بيزارو الوحيد الذي يقترب من حاجز مئتي هدف، ما يشير لاستحالة اللحاق به، وتمكن غيرد مولر من تسجيل العديد من الأرقام القياسية عالميا وأوربيا في مشواره خلال الستينيات والسبعينيات.

وأقرب لاعب له في الرصيد هو نجم السبعينيات والثمانينيات كلاوس فيشر برصيد 268 هدفا.

617

الألمان لا يعرفون اليأس، حقيقة تؤكدها قدراتهم الفائقة على العودة في مبارياتهم على كل الأصعدة، ويدعم هذه الأمر عدد الأهداف التي شهدتها مرحلة الوقت بدل الضائع في مباريات بوندزليغا وشهدت 617 هدفا حتى الأن.

984

أصعب الإحصاءات المتعلقة بأهداف بوندزليغا هي ما تورط فيها لاعبون بهز شباك فرقهم بطريق الخطأ وهو ما ارتكبه نجوم كبار لهم تاريخهم المجيد.

3391

ركلات الجزاء لها نصيب ضخم من الأهداف في بوندزليغا، وهي الأعلى في أي مسابقة بين البطولات الخمس الكبرى في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا، حيث جاء 3391 هدفا من ركلات الجزاء أي بواقع هدف لكل 11 هدفا تقريبا.