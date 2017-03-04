مرتضى منصور يشن هجوما عنيفا ويهدد بالانسحاب من الدوري

شن رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور هجوما عنيفا على الحكم الدولي جهاد جريشة بعد هزيمة الزمالك أمام المقاصة بالدوري المصري.

وخسر الزمالك بهدف نظيف أمام مصر المقاصة الذي يحتل المركز الثاني خلف الأهلي المتصدر .

ولم يحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء نتيجة لمس مدافع مصر المقاصة للكرة بيده عن عمد الأمر الذي حول المباراة لحالة من الشد والجذب بين الحكم جهاد جريشة من جهة، ولاعبي الزمالك ومجلس إدارتهم من جهة أخرى.

وهاجم مرتضى منصور حكم المباراة قائلا: "جهاد جريشة حكم فاجر، وأعمى وخطأه في المباراة هو خطأ متعمد وليس خطأ بشري أو سهو".

وهاجم رئيس الزمالك اتحاد الكرة قائلاً: "من يختار هذا الحكم للمشاركة في المنافسات الدولية والأفريقية، إنهم مجموعة من المزورين في الاتحاد المصري لكرة القدم يجب أن يتم طردهم في الشارع".

وواصل مرتضى قائلاً: "مدافع المقاصة يلعب كرة طائرة، والحكم الأعمى لا يحتسب ركلة جزاء، هل أصرف كل هذه الملايين لشراء فريق قوي ليأتي حكم فاجر يحرمني من بطولة؟".

وهدد رئيس الزمالك في تصريحاته لوسائل الإعلام المصرية عقب اللقاء بأن الزمالك لن يكمل الدوري إذا لم تعاد مباراته أمام مصر المقاصة.