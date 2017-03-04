البث الحي
رياضة

مرتضى منصور يشن هجوما عنيفا ويهدد بالانسحاب من الدوري

مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك المصري
مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك المصري
4/3/2017

شن رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور هجوما عنيفا على الحكم الدولي جهاد جريشة بعد هزيمة الزمالك أمام المقاصة بالدوري المصري.

وخسر الزمالك بهدف نظيف أمام مصر المقاصة الذي يحتل المركز الثاني خلف الأهلي المتصدر .

ولم يحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء نتيجة لمس مدافع مصر المقاصة للكرة بيده عن عمد الأمر الذي حول المباراة لحالة من الشد والجذب بين الحكم جهاد جريشة من جهة، ولاعبي الزمالك ومجلس إدارتهم من جهة أخرى.

وهاجم مرتضى منصور حكم المباراة قائلا: "جهاد جريشة حكم فاجر، وأعمى وخطأه في المباراة هو خطأ متعمد وليس خطأ بشري أو سهو".

وهاجم رئيس الزمالك اتحاد الكرة قائلاً: "من يختار هذا الحكم للمشاركة في المنافسات الدولية والأفريقية، إنهم مجموعة من المزورين في الاتحاد المصري لكرة القدم يجب أن يتم طردهم في الشارع".

وواصل مرتضى قائلاً: "مدافع المقاصة يلعب كرة طائرة، والحكم الأعمى لا يحتسب ركلة جزاء، هل أصرف كل هذه الملايين لشراء فريق قوي ليأتي حكم فاجر يحرمني من بطولة؟".

وهدد رئيس الزمالك في تصريحاته لوسائل الإعلام المصرية عقب اللقاء بأن الزمالك لن يكمل الدوري إذا لم تعاد مباراته أمام مصر المقاصة.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من رياضة

تعرف على أول امرأة تدير مباراة في دوري أبطال أوربا للرجال

أدارت الفرنسية ستيفاني فرابار (وسط) مواجهة ليفربول وتشيلسي في كأس السوبر في اسطنبول العام الماضي (رويترز)

وفد إسرائيلي يزور أبو ظبي لتوقيع اتفاق بيع ناد لأحد أفراد العائلة الحاكمة

اللاعب "قفشة" صاحب هدف فوز الأهلي: أبو تريكة كلمة السر (فيديو)

اللاعب محمد مجدي قفشة محمولا على الأعناق بعد تسجيله هدف الفوز (رويترز)

هكذا تفاعل المصريون مع قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك

مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

بعد 28 عاما من الاحتلال.. أذربيجان تستعيد إقليم لاتشين (فيديو)

(الجزيرة)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)