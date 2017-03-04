شاهد: منتخب مصر يفشل في التأهل لمونديال الشباب بسقوطه أمام زامبيا

ودع المنتخب المصري للشباب بطولة الأمم الأفريقية بخسارته من نظيره الزامبي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وجاءت المباراة ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى، بينما فازت غينيا على مالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين لتتأهل لنصف النهائي وإلى كأس العالم للشباب رفقة زامبيا .

وسجل لاعب المنتخب المصري كريم نيدفيد الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة 36، وبعدها زاد ضغط المنتخب الزامبي ونجح في إدراك التعادل في الدقيقة 49 عن طريق باتسون داكا، ثم أضاف فاشون جونيور سكالا الهدف الثاني في الدقيقة 73، وفي الدقيقة 90 سحل باتسون داكا ثاني أهدافه في المباراة والهدف الثالث في مرمى الفراعنة.

بهذه النتيجة تصدر المنتخب الزامبي المجموعة برصيد 9 نقاط، وتأهل معه المنتخب الغيني الذى احتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ثم منتخب مصر في المركز الثالث برصيد نقطتين، ثم مالي متذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة .