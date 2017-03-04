شاهد: مانشستر يونايتد يسقط في فخ التعادل أمام بورنموث

أهدر مانشستر يونايتد فرصة ذهبية لتعزيز آماله في العودة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وفشل مانشستر يونايتد في استغلال تفوقه العددي على ضيفه بورنموث وسقط في فخ التعادل 1 / 1 السبت في افتتاح مباريات المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 49 نقطة في المركز السادس بعدما سقط في فخ التعادل الرابع له في آخر ست مباريات خاضها بالمسابقة.

وتغلب بورنموث على النقص العددي في صفوفه طيلة الشوط الثاني وانتزع نقطة التعادل الثمينة في المباراة بعد أربع هزائم متتالية ليرفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع عشر.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 1 / 1 حيث كان مانشستر هو البادئ بالتسجيل عن طريق الأرجنتيني ماركوس روخو في الدقيقة 23 وتعادل جوشوا كينغ لبورنموث من ضربة جزاء في الدقيقة 40 .