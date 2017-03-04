شاهد: فوز ثمين لنابولي على روما بهدفين مقابل هدف

حقق فريق نابولي انتصارا ثمينا على مضيفه روما بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما السبت على ملعب الأوليمبيكو.

وجاءت المباراة ضمن الأسبوع الـ27 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

تقدم نابولي بهدفين في الدقيقتين 26 و50 عن طريق اللاعب درايس ميرتينز، وقلص اللاعب كيفن ستروتمان النتيجة لروما بإحرازه الهدف في الدقيقة 88.

وشهدت المباراة تواجد النجم المصري محمد صلاح على مقاعد البدلاء، ودخل في الشوط الثاني وتحسن أداء روما مع دخوله، وكاد أن يحرز في أكثر من هجمة، أخطرها الكرة التي اصطدمت بالعارضة في الدقيقة 80.

وجاءت خسارة روما في صالح الفريق المتصدر يوفنتوس بـ66 نقطة، حيث توقف رصيد روما عند 59 نقطة، بينما ارتفع رصيد نابولي إلى 57 نقطة في المركز الثالث.