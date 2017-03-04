شاهد: ريال مدريد يسحق إيبار بأربعة أهداف

فاز ريال مدريد 4-1 على مضيفه ايبار السبت ليستعيد صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم مؤقتا.

وجاء فوز الريال رغم غياب الثنائي غاريث بيل وكريستيانو رونالدو عن فريق المدرب زين الدين زيدان.

وكان كريم بنزيمة في دائرة الضوء في هجوم ريال مدريد بعد غياب بيل للإيقاف ورونالدو بسبب الإصابة، ونجح في التقدم بهدف للفريق الزائر في الدقيقة 14 بعدما تابع تسديدته المرتدة قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 25.

وصنع جيمس رودريغيز الهدف الثاني من تمريرة عرضية للمهاجم الفرنسي الذي رد الجميل لزميله الكولومبي الذي أحرز هدفه الأول في الدوري منذ سبتمبر أيلول في الدقيقة 29.

وأضاف ماركو أسينسيو الهدف الرابع بعد مرور ساعة من اللعب بعدما تابع تسديدة جيمس التي ارتدت من القائم.

وسجل روبن بينا هدف إيبار الوحيد في الدقيقة 72 لكن ريال مدريد حقق فوزه الأكبر منذ الانتصار 3-صفر على ريال سوسيداد في يناير/كانون الثاني.

وعزز الفوز ثقة ريال مدريد الذي فقد خمس نقاط في آخر ثلاث مباريات.

ورفع ريال رصيده إلى 59 نقطة في صدارة الدوري لكن برشلونة الذي يملك 57 نقطة يستطيع استعادة الصدارة لو فاز على ضيفه سيلتا فيغو في وقت لاحق من اليوم (السبت).