شاهد: نجم يوفنتوس يفزع مراسلا تلفزيونيا على الهواء

قام البرازيلي داني ألفيش مدافع فريق يوفنتوس الإيطالي بإخافة مراسل تلفزيوني أثناء تدريبات الفريق الايطالي.

وتسلل نجم منتخب البرازيل من خلف المراسل قبل أن يقوم بالقفز والصراخ ليفزع المراسل الذي بدا عليه الخوف والارتباك نتيجة لمزحة ألفيش.

ويستضيف نابولي يوفنتوس، مساء الأحد، في المرحلة الثلاثين من الدوري الإيطالي.

وضمن المنتخب البرازيلي التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا عقب فوزه على بارغواي 3-صفر، معززا موقعه في صدارة التصفيات قبل أربع جولات من نهايتها برصيد 33 نقطة بفارق 11 نقطة عن كولومبيا أقرب منافسيه.