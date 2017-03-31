البث الحي
رياضة

بلاتيني يشن هجوما حادا على الفيفا وبلاتر

31/3/2017

شن الفرنسي ميشيل بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوربي لكرة القدم ، هجوما حادا على الاتحاد الدولي للعبة ورئيسه السابق السويسري جوزيف بلاتر، إثر عقوبة الإيقاف التي فرضت عليه.

وكانت لجنة القيم بالفيفا قد أوقفت بلاتيني وبلاتر في 2015 ضمن التحقيقات الخاصة بمبلغ "مثير للشبهات" قيمته مليوني فرنك سويسري (مليوني دولار) حوله بلاتر إلى بلاتيني في العام 2011 بداعي أنه نظير عمل أنجزه بلاتيني للفيفا قبلها بعشرة أعوام.

واضطر بلاتيني، الذي تمسك ببراءته واستأنف لتتقلص فترة الإيقاف إلى النصف، إلى الرحيل عن رئاسة اليويفا بسبب القضية التي حرمته أيضا من المنافسة على رئاسة الفيفا خلفا لبلاتر في العام الماضي.

وقال بلاتيني، في حوار اجرته معه صحيفة "لوموند" الفرنسية اليوم "كانوا يبحثون عن شيء يضرونني به. دائما ما كنت متمسكا بأمل أن يقولوا الحقيقة. ولكن هذا لم يحدث أبدا."

وعن بلاتر، الذي كان يعتبره بلاتيني بمثابة المعلم بالنسبة له قبل أن تسوء العلاقة بينهما، قال بلاتيني "إنه أكبر أناني رأيته في حياتي. دائما ما كان يقول إنني آخر من سيسلخ رأسه".

وذكرت "لوموند" أن بلاتيني يستأنف حاليا ضد الإيقاف، لدى المحكمة الاتحادية  العليا السويسرية ، وينتظر صدور القرار خلال أشهر قليلة، طبقا لمحاميه. 

المصدر : الألمانية
المزيد من رياضة

تعرف على أول امرأة تدير مباراة في دوري أبطال أوربا للرجال

أدارت الفرنسية ستيفاني فرابار (وسط) مواجهة ليفربول وتشيلسي في كأس السوبر في اسطنبول العام الماضي (رويترز)

وفد إسرائيلي يزور أبو ظبي لتوقيع اتفاق بيع ناد لأحد أفراد العائلة الحاكمة

اللاعب "قفشة" صاحب هدف فوز الأهلي: أبو تريكة كلمة السر (فيديو)

اللاعب محمد مجدي قفشة محمولا على الأعناق بعد تسجيله هدف الفوز (رويترز)

هكذا تفاعل المصريون مع قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك

مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)