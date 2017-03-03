علاء صادق يكتب : 7 محطات رياضية في أسبوع

بعيدا عن كرة القدم وأحداثها المثيرة نتوقف أسبوعيا مع سبعة أحداث كبرى من عالم الرياضة

لنقدمها لكم ونحرص باستمرار على كشف الجانب القصصي من الحدث لنضفي على الأمر مزيدا من التشويق.

رقم قياسي ينتظر الجنس اللطيف

قررت إدارة نادى نيس (ثالث الدوري الفرنسي) الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذى يوافق 8 مارس أذار المقبل بطريقة فريدة من نوعها ويلعب نيس مباراة رسمية في الدوري الفرنسي ضمن المرحلة التاسعة والعشرين للمسابقة على ملعبه ضد كاين بعد يومين من يوم المرأة.

ادارة نيس قررت فتح أبوابها لكل المدرجات (غير قاعات الصالون الفاخرة ومقاعد اللوج المحجوزة سلفا طوال الموسم) للنساء والصغيرات دون أي قيد أو شرط.. وهو ما يشير لاحتمالات تسجيل رقم قياسي جديد في عالم كرة القدم بزيادة أعداد المتفرجين من النساء على أقرانهم من الرجال في إحدى مباريات الدوري الفرنسي.

جنون التنس يفوق الحدود

مهما تحدثنا إلى أبنائنا عن جنون رياضة التنس والتحولات العجيبة في نتائجها خلال المباريات.. لن نتمكن من وصف ما حدث في مباراة حفيدي يفجني دونسكوي المصنف 116 عالميا مع لاعبي المفضل السويسري روجيه فيدرير.

هكذا تحدثت الجدة الروسية بعد فوز حفيدها على فيدرير 3-6 و7-6 و7-6 في بطولة دبى الدولية للتنس.. وهى المسابقة التي يحظى فيها فيدرير بتشجيع جنوني من الإماراتيين سواء لمهاراته وفنونه وتاريخه أو لأنه يقيم في دبي لفترات خلال العام.

فيدرير بدأ المباراة مرتاحا وفاز بالمجموعة الأولى 6-3 وذهب بجمهوره إلى حافة الاحتفال المبكر ورغم الندية الهائلة في المجموعة الثانية إلا أنه كان على حافة نقطة واحدة من الفوز لثلاث مرات وأنقذها يفجني في كل مرة قبل أن يفوز الروسي 7-6.. واستعاد فيدرير ثقة جمهوره وبعث فيهم الهدوء في المجموعة الثالثة التي اكتسحها 5-2.. ولكنه توقف وسمح ليفجنى بالتعادل مرتين 5-5 و6-6.. ثم كرر فيدرير تفوقه الكاسح في الشوط كاسر التعادل وتأكد الجميع من فوزه عندما تقدم في النقاط 5-1 ولكنه جنون التنس.. وفاز يفجنى 7-6.

وانتهت العشرية السوداء لإسكتلندا

تحظى رياضة الرجبي بشعبية ضخمة وممارسة واسعة في بريطانيا (انجلترا واسكتلندا وأيرلندا الشمالية وويلز).. وهى ذا مكانة دولية مميزة عند البريطانيين مثل رياضة كرة القدم.. ولا تشارك بريطانيا في البطولات الدولية للرجبي بفريق واحد هو منتخب بريطانيا ولكنها تشارك بأربعة منتخبات مختلفة للدول الأربعة.

ويزهو مواطنو ويلز دائما بتفوقهم المستمر على جيرانهم الاسكتلنديين على مدار عشر سنوات متتالية بلا أي هزيمة ولكن العشرية السوداء للرجبي الاسكتلندي انتهت هذا الأسبوع في مباراة الفريقين في دورة الدول الستة.

الغريب أن البداية أوحت باستمرار سيادة ويلز التي تقدمت 13-6 في الشوط الأول ثم انقلب كل شيء في الشوط الثاني وسط ذهول الجميع.. وتمكن الاسكتلنديون من إحراز 23 نقطة متتالية وسط جفاف ويلزي نادر على مدار شوط كامل لينتهي اللقاء العجيب بفوز اسكتلندا 29-13 مع رد اعتبار تاريخي.

يوم الخلل في سباق التوازن

يتسم سباق الهبوط العملاق المتعرج للتزلج الالبي (سلالوم سوبر جراند) بطول مسافة السباق وكثرة منحنياته وتعرجاته وتحرص المتسابقات دائما على الجمع بين الهبوط السريع مع الحفاظ على التوازن عند الدورانات.. وكثيرا ما يكون الاهتمام بالتوازن أبرز من التركيز على السرعة لأن السقوط يعنى الخروج والخسارة.

لكن سباق الهبوط العملاق المتعرج في منتجع كرانس مونتانا السويسري هذا الأسبوع شهد اختلالا لموازين الأولويات عند اللاعبات.. وسارت المتنافسات على خط الإسراع قبل التوازن ما أسفر عن سقوط خمس لاعبات دفعة واحدة وخروجهن من السباق.. وكانت الأمريكية الحسناء المخضرمة ليندساى فون (بطلة العالم خلال السنوات العشرة الأخيرة) أبرز الخاسرات وحبس عشاقها أنفاسهم عند اختلال توازنها واصطدامها بأحد الحواجز خشية أن يلحق بها ضرر بالغ وجاءت إصاباتها خفيفة وخرجت من السباق سائرة على قدميها.

كانت ليندساى قد تعرضت لحادث مماثل قبل أربعة شهور وأصيبت خلاله بكسر في الذراع أبعدها عن المسابقات لمدة شهرين.

البلجيك بين الحزن والفرحة

لم تكتمل احتفالات البلجيك بإدراج سباقهم الدولي للدراجات (اوملوب هيت نيوفيسبالد) في دورته الثانية والسبعين ضمن برنامج سباقات بطولة العالم تحت إشراف الاتحاد الدولي للمرة الأولى.. وفوجئ عشرات الآلاف ممن تراصوا على جانبي الطريق بواحدة من أبشع الحوادث في تاريخ سباقات الدراجات على الطريق.. وبدأت الحادثة بفقدان متسابق من زمرة المتقدمين لتوازنه وسقط على الأرض وهو على أقصى سرعة معترضا طريق العشرات من القادمين بسرعة خلفه.. ومع محاولة الكثيرين تفاديه للحفاظ على سلامته تحول الأمر إلى فوضى وسقط العشرات الواحد تلو الآخر حتى زاد عدد الدراجين الذين طاحوا وخسروا السباق 25 دراجا ولكن البلجيك استعادوا بهجتهم وفخرهم بالسباق عندما انتزع بطلهم جريج فان افيرميه الصدارة عند خط النهاية.

جولدن ستيت.. المصائب لا تأتى فرادى

يا لها من لطمة وصدمة وخيبة أمل لفريق كرة السلة الأمريكي جولدن ستيت واريورز وهو في طريق العودة من العاصمة الأمريكية واشنطن.

جولدن ستيت صاحب أفضل النتائج بين كل الفرق حتى الآن تلقى هزيمته العاشرة من منافسه واشنطن ويزاردز 112-108.. وهو أمر يمثل خيبة أمل لأن فارق المهارات والنجوم وموازين القوي يميل كثيرا لمصلحة الواريورز.. وتحول الأمر من خيبة أمل منفردة إلى لطمة للنجم اللامع للفريق ستيفين كارى أحسن لاعب في الموسم الماضي والهداف الأبرع في الرميات الثلاثية خلال المواسم الثلاث الأخيرة.. لكن كارى سجل رقما قياسيا جديدا في تاريخ المسابقة.. وأصبح أول لاعب يصوب 11 رمية ثلاثية دون أن يسجل منها أي واحدة ثم كانت الصدمة لواريورز بإصابة هدافهم الأول للموسم الحالي كيفين ديورانت بالتواء في الركبة اليسرى وهو الأمر الذى سيجبره الابتعاد عن الملاعب لفترة لا تقل عن شهرين ما يبعده عن البطولة حتى نهايتها وتبقى فرصته في اللحاق بالأدوار النهائية محل شك أيضا.

جولدن ستيت واريورز هو الفريق الوحيد في المسابقة الذى ضمن عمليا التأهل الى الأدوار النهائية قبل شهرين من نهاية المسابقة.

كليشينا.. محسودة من كل الروس

بعد أن نالت البطلة الروسية كليشينا استثناءً خاصا من اللجنة الأوليمبية الدولية لتكون اللاعبة الوحيدة من بلدها التي شاركت في الألعاب الأوليمبية الأخيرة في ريو دي جانيرو الصيف الماضي وجاءت كليشينا خلالها التاسعة في مسابقة الوثب الطويل عاد الاتحاد الدولي لألعاب القوى وسمح لكليشينا بالاشتراك مع زميلاتها الروسيات انزليكا سيدوروفا بطلة الزانة وكريستينا سيفكوفا بطلة العدو القصير واليكسي سوكوريسكى بطلة الماراثون بالمشاركة في بطولة أوروبا داخل القاعات والتي تقام في العاصمة الصربية بلغراد الأسبوع المقبل.. ولكن الظروف جعلت كليشينا الوحيدة أيضا بين كل الروس في بلغراد بعد انتهاء مسابقات الزانة ومرض العداءة سيفكوفا وعدم وجود مسابقة للماراثون في القاعات.

اللجنة الأوليمبية الدولية والاتحاد الدولي لألعاب القوى اتخذا قرارا مشتركا بإيقاف كل المتسابقين الروس عن المشاركة في الألعاب الأوليمبية وبطولات العالم لألعاب القوى بسبب اكتشاف تورط الدولة ومؤسساتها في برنامج نشر العقاقير المنشطة بين اللاعبين وإخفائها عن الرقابة.