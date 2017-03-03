شاهد: ضربة موجعة للزمالك أمام مصر المقاصة

فقد الزمالك ثلاث نقاط هامة في صراعه على صدارة الدوري، بخسارته أمام مضيفه مصر المقاصة صفر-1.

جاءت الخسارة اليوم في مباراة مؤجلة من المرحلة الخامسة للدوري المصري لكرة القدم.

ويدين المقاصة بالفوز للاعبه حسين الشحات الذي سجل الهدف الوحيد (19)، فرفع رصيده إلى 45 نقطة في الوصافة بفارق 7 نقاط عن الأهلي المتصدر، وبقي الزمالك ثالثا بـ40 نقطة من 19 مباراة.

وتوترت الأجواء في الدقائق الاخيرة بسبب الشد العصبي بين اللاعبين، ثم توقفت ثلاث دقائق لخروج لاعبي الزمالك من الملعب اعتراضا على التحكيم، ثم عادوا للملعب بطلب من الإدارة.

وسعى الزمالك لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات الفريق الفيومي، لكن مع مرور الوقت بدأ المقاصة ينشط ويبادل الفريق الأبيض الهجمات.

جاء رد المقاصة قاسيا بهدف حسين الشحات من تسديدة قوية على حدود منطقة الجزاء الى يسار محمود جنش.

وحاول الزمالك تنظيم صفوفه من أجل تسجيل هدف التعادل، وفشل باسم مرسي في استغلال خطأ حارس مرمى المقاصة، وأهدر مصطفى فتحي فرصة من انفراد بالمرمى، وتوالت محاولات الفريق الأبيض للتعديل قبل نهاية الشوط لكن دون جدوى.

وفي الثاني، فشل الزمالك في إدراك التعادل ليتعرض لخسارته الثالثة هذا الموسم. وطالب لاعبو الزمالك بركلة جزاء بداعي لمس أحمد سامي مدافع المقاصة للكرة بيده داخل المنطقة.

– ترتيب اندية الصدارة:

1- الأهلي 52 من 20 مباراة

2- المقاصة 45 من 20

3- الزمالك 40 من 19

4- المصري 37 من 19

5- سموحة 37 من 21