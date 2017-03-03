شاهد: سقوط مرعب لـ"توريس" على رأسه وزملاؤه يبكون خوفا عليه

تعرض اللاعب فرناندو توريس لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني لسقوط خطير على الرأس أثناء مباراة فريقه الخميس أمام مضيفه ديبورتيفو لاكورونا

في مباراة انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما في المرحلة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني.

وسقط فرناندو توريس على رأسه في الدقائق الأخيرة من المباراة، وانشغلت الجماهير بحالة اللاعب وتمنت له الشفاء العاجل.

ونقل توريس عبر سيارة الإسعاف من الملعب بعد أن توقف اللعب لقرابة أربع دقائق لإجراء الإسعافات الأولية له، حيث التقطت الكاميرات بكاء بعض اللاعبين من أتلتيكو وديبورتيفو بسبب قلقهم على توريس.