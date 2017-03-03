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شاهد: أتلتيكو مدريد ينفرد بالمركز الرابع بتعادله مع لاكورنيا

2/3/2017

انفرد اتلتيكو مدريد بالمركز الرابع إثر تعادله مع مضيفه ديبورتيفو لاكورونيا 1-1 الخميس في المرحلة 25 من الدوري الاسباني لكرة القدم.

ورفع اتلتيكو مدريد رصيده إلى 46 نقطة، وتقدم بفارق نقطة واحدة على شريكه السابق ريال سوسييداد الذي اكتفى أيضا بالتعادل مع ضيفه ايبار 2-2 الجمعة في الافتتاح، مقابل 20 نقطة لديبورتيفو في المركز السابع عشر.

على ملعب ريازور البلدي وأمام نحو 20 الف متفرج، فوجئ اتلتيكو بشباكه تهتز في وقت مبكر بقذيفة أطلقها فلورين اندوني من مسافة بعيدة في أسفل الزاوية اليمنى.

وحاول رجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني استدارك الموقف، لكن التسرع طبع اداءهم خلال ما تبقى من وقت في الشوط الأول لتبقى النتيجة على حالها.

وفي الشوط الثاني، أدرك الفرنسي انطوان غريزمان التعادل للضيوف بنفس الطريقة رافعا رصيده إلى 10 أهداف في البطولة.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع فرنسية
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