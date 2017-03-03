البث الحي
رياضة

أتليتيكو: توريس بخير بعد إصابة في الرأس وغادر المستشفى

3/3/2017

أكد نادي أتليتيكو مدريد الأسباني أن مهاجمه فرناندو توريس في حالة جيدة وغادر المستشفى بعد سقوطه بشكل خطير مساء الخميس.

ودخل توريس المستشفى إثر سقوطه على رأسه خلال تعادل فريقه 1-1 مع مضيفه ديبورتيفو لاكورونيا في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم (الخميس).

وسقط توريس الذي شارك بديلا في الشوط الثاني على أرض الملعب في الدقيقة 85 بعد تنافس على كرة عالية مع أليكس برغانتينوس لاعب الفريق المضيف وفقد وعيه وخرج من الملعب محمولا على محفة.

وأكد برجانتينوس ومدرب ديبورتيفو الجديد بيبي ميل بعد أن زارا توريس في المستشفى أن الأخير في حالة طيبة وعلى ما يرام.

وقال أتليتيكو مدريد عبر حسابه الرسمي على تويتر قبل خروج لاعبه من المستشفى "أخبار طيبة. خضع توريس لفحص بالأشعة المقطعية على الرأس والرقبة لم يكشف عن أي إصابة كبيرة أو أي تأثير على وظائفه. وهو في كامل وعيه وفي حالة طيبة".

لكن اللاعب نُصح بالراحة لمدة 48 ساعة.

وقال توريس، الذي سبق له اللعب مع ليفربول وتشلسي في انجلترا وأحرز هدف الفوز لمنتخب إسبانيا في نهائي بطولة أوربا 2008 أمام ألمانيا، إنه يأمل في العودة سريعا إلى الملاعب.

وأضاف عبر تويتر "أشكركم كثيرا على اهتمامكم بي وعلى رسائل الدعم التي أرسلتموها. الأمر كان مصدر قلق وآمل أن أعود سريعا للملاعب".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من رياضة

تعرف على أول امرأة تدير مباراة في دوري أبطال أوربا للرجال

أدارت الفرنسية ستيفاني فرابار (وسط) مواجهة ليفربول وتشيلسي في كأس السوبر في اسطنبول العام الماضي (رويترز)

وفد إسرائيلي يزور أبو ظبي لتوقيع اتفاق بيع ناد لأحد أفراد العائلة الحاكمة

اللاعب "قفشة" صاحب هدف فوز الأهلي: أبو تريكة كلمة السر (فيديو)

اللاعب محمد مجدي قفشة محمولا على الأعناق بعد تسجيله هدف الفوز (رويترز)

هكذا تفاعل المصريون مع قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك

مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

هزيمة جديدة لترمب.. أريزونا وويسكونسن تصادقان على فوز بايدن

الرئيس المنتخب جو بايدن والرئيس المنتهية ولاياته دونالد ترمب(رويترز)