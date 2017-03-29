شاهد: البرازيل تقترب من كأس العالم بثلاثية في شباك الباراغواي

تجاوز نيمار بعض التدخلات العنيفة وإهدار ركلة جزاء ليسجل هدفا رائعا بمجهود فردي ويقود البرازيل للفوز 3- صفر على باراغواي والاقتراب من التأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم.

وحققت البرازيل فوزها الثامن على التوالي وضمنت إنهاء التصفيات في المركز الخامس على الأقل وهو ما سيكون كافيا لخوض جولة فاصلة ضد الفائز بتصفيات الأوقيانوس من أجل مكان في نهائيات روسيا.

وتتصدر البرازيل الترتيب برصيد 33 نقطة قبل أربع مباريات على النهاية متقدمة بفارق 11 نقطة على غريمتها الأرجنتين التي تراجعت للمركز الخامس بعد الهزيمة 2-صفر خارج ملعبها أمام بوليفيا في غياب قائدها الموقوف ليونيل ميسي.

وتتأهل الفرق الأربعة الأولى مباشرة لكأس العالم.

وتحتل باراغواي المركز السابع ولديها 18 نقطة.

وشهدت بداية المباراة سلسلة من المخالفات ضد نيمار؛ لكن الفرصة الأولى كانت للاعب باراغواي درليس جونزاليس الذي تعجل في التسديد لتذهب الكرة خارج المرمى.

وأهدر لاعب الوسط هرنان بيريز فرصة أخرى لصالح باراغواي قبل أن يفتتح فيليب كوتينيو التسجيل للبرازيل في الدقيقة 34 باستاد كورنثيانز.

وتبادل لاعب ليفربول الكرة بسلاسة مع باولينيو قبل أن يسدد بقدمه اليسرى في شباك الحارس أنطوني سيلفا في الزاوية البعيدة.

وحصل نيمار على ركلة جزاء في بداية الشوط الثاني لكن أسلوبه في التنفيذ، الذي يعتمد على الركض ثم التوقف قبل التسديد، فشل في خداع سيلفا وأنقذ الحارس محاولته بقفزة إلى اليمين ثم تصدى للكرة.

وعوض نيمار إهدار ركلة الجزاء بعد عشر دقائق أخرى فانطلق من الجناح الأيسر في منتصف ملعب فريقه وتجاوز محاولات الإعاقة متجها لمنطقة الجزاء قبل أن يضع الكرة عكس اتجاه سيلفا في الشباك.

وواجه نيمار، الذي اعتقد أنه سجل هدفا ثانيا عندما تابع الكرة إلى الشباك من موقف تسلل، المزيد من العنف من جانب باراغواي التي نادرا ما هددت أليسون حارس البرازيل في الشوط الثاني.

واختتم الظهير الأيسر مارسيلو النتيجة بهدف جيد آخر في الدقائق الأخيرة لصالح البرازيل التي عززت سجلها في تصفيات أمريكا الجنوبية بانتصار جديد.