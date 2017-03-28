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شاهد: هل أخطأ حكم مباراة السعودية والعراق في هذه الكرة

28/3/2017

شهد الشوط الأول من مباراة العراق والسعودية "جارية حاليا" مشهدا أثار حيرة الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وفي الدقيقة الثانية والثلاثين من عمر المباراة أخرج مدافع العراق الكرة من على خط المرمى ولم يحتسب الحكم هدفا لمنتخب السعودية إلا أن عددا من المتابعين يرون أن المدافع أخرج الكرة بعد أن تخطت خط المرمى وأن قرار الحكم كان خاطئا.

ويخوض  المنتخب السعودي مواجهة من العيار الثقيل وكلاسيكو عربي مثير ضد ضيفه العراقي في مباراة يستضيفها ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة في الجولة السابعة للمجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم.

ودخل المنتخب السعودي اللقاء برصيد 13 نقطة في المجموعة الثانية قبل 4 جولات من نهاية مشوار التصفيات، ويبقى منتخب العراق في المركز الخامس برصيد 4 نقاط وآماله محدودة للغاية في التأهل.

ورغم تباين موقف المنتخبين واقتراب الحلم العراقي من التبخر في التأهل للمونديال، إلا أن أسود الرافدين أعلنوا التحدي وأكدوا سعيهم للفوز على الأخضر السعودي الذي يعيش أوج تألقه مع المدرب الهولندي فان مارفيك.

المصدر : الجزيرة مباشر
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