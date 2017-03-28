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شاهد: "الأخضر" يفوز على العراق بهدف نظيف في تصفيات آسيا

28/3/2017

فاز المنتخب السعودي على نظيره العراقي بهدف نظيف الثلاثاء في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد "الأخضر"  إلى 16 نقطة في المركز الثاني بعد اليابان التي تتصدر بفارق الأهداف فيما يظل العراق في المركز الخامس برصيد 4 نقاط

وتحتل أستراليا، المركز الثالث، بــ 13 نقطة، تليها الإمارات، بــــ 9 نقاط، وأخيرا تايلاند بنقطة واحدة.

وتتبقى 3 جولات على نهاية المرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية المؤهلة للبطولة التي تستضيفها روسيا العام المقبل.

أحرز يحيى الشهري، لاعب وسط النصر، هدف بلاده الوحيد بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة (53) ليعوض فرصة خطيرة أنقذها أحمد إبراهيم مدافع العراق من على خط المرمى بعد أن سددها الشهري من مدى قريب.

المصدر : الجزيرة مباشر
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