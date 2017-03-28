شاهد: أوزبكستان تتخطى قطر وتبقي على حظوظها في التأهل للمونديال

فازت أوزبكستان على قطر بهدف مقابل لأشيء في إطار التصفيات الأسيوية المؤهلة إلى نهائيات مونديال روسيا 2018.

بهذا الفوز بقيت أوزبكستان في دائرة الصراع على إحدى البطاقتين المؤهلتين مباشرة إلى نهائيات مونديال روسيا 2018، بينما وجهت تلك الخسارة ضربة شبه قاضية لآمال قطر في التأهل للمونديال.

وتدين أوزبكستان بفوزها الرابع إلى عادل أحمدوف الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 65 من ركلة حرة، رافعا رصيد منتخب بلاده إلى 12 نقطة في المركز الثالث بفارق 5 نقاط عن إيران المتصدرة الفائزة (الثلاثاء) على ضيفتها الصين 1-صفر، ونقطة خلف كوريا الجنوبية الثانية التي فازت بدورها على ضيفتها سوريا 1-صفر.

ويتأهل إلى النهائيات مباشرة بطل ووصيف كل من المجموعتين، فيما يلعب صاحبا المركز الثالث ملحق فاصل والفائز منهما يلتقي صاحب المركز الرابع في منطقة الكونكاكاف.

وأصبحت مهمة قطر شبه مستحيلة بعد تلقيها هزيمتها الخامسة، إذ تجمد رصيدها عند 4 نقاط في المركز السادس الأخير بفارق 12 نقطة عن المركز الثالث المؤهل إلى الملحق، وذلك قبل ثلاث جولات على نهاية التصفيات ما سيجعل مدربها الأوروغوياني خورخي فوساتي في وضع لا يحسد عليه.

وتقام الجولة الثامنة في 12 يونيو/حزيران حيث تلتقي إيران على أرضها مع أوزبكستان، فيما تلعب الصين ضد سوريا، وقطر مع كوريا الجنوبية.