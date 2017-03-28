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تعرف على سبب بكاء كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
28/3/2017

كان زملاء طفولة كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد يطلقون عليه "الطفل كثير البكاء" بسبب انفعالاته الغاضبة عندما يخسر فريقه أو عندما لا تصل إليه الكرة كثيرا.

ويروي ذلك ريكاردو سانتوس الذي لعب إلى جوار رونالدو، أفضل لاعب في العالم أربع مرات، بفريق أندورينيا بجزيرة ماديرا في مرحلة الهواة حيث كان والده عامل ملابس بالنادي.

وقال سانتوس "أُطلق عليه الطفل البكاء لأنه كان يحب الفوز مثلما يحبه الآن وعندما لا يمرر الصبية الكرة له كان يبكي".

وبفضل غريزة الانتصارات لديه توج رونالدو بالدوري المحلي أربع مرات وبدوري أبطال أوربا ثلاث مرات خلال مسيرته الرائعة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني.

وقاد رونالدو (32 عاما)، وهو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوربا على مر العصور، منتخب البرتغال للتتويج ببطولة كأس الأمم الأوربية العام الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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