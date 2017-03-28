الفيفا يدرس توقيع عقوبة على ميسي بعد " إهانته" حكما برازيليا

كشفت الصحافة الأرجنتينية أن "الفيفا" يدرس إمكانية توقيع عقوبة على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بداعي قيامه بإهانة الحكم البرازيلي ساندرو ريتشي.

وأشارت صحيفة "كلارين" الأرجنتينية في صدر صفحتها الأولى إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"يدرس إمكانية توقيع العقوبة على النجم الأرجنتيني،

بداعي قيامه بإهانة الحكم البرازيلي ساندرو ريتشي أثناء مباراة لبلاده مع تشيلي يوم الخميس الماضي ، وقد فازت الأرجنتين بهدف نظيف في المباراة التي تأتيفي إطار تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وقالت الصحيفة إن الفيفا أبلغ الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أنه بصدد اتخاذ إجراء تأديبي ضد اللاعب ليونيل ميسي حيث أن الإهانات التي وجهها للحكم البرازيلي تعد خرقا واضحا للائحة المخالفات.

وأضافت لجنة الانضباط التابعة للفيفا أنها تفكر في توقيع عقوبة بسبب المخالفات الجسيمة، التي أبلغ عنها الحكام.

وذكرت وكالة "دي واي إن" الأرجنتينية للأنباء أن الفيفا أبلغ الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بقيامه بفتح تحقيق في الواقعة المذكورة، وأن الأرجنتين أمامها فرصة حتى الثلاثاء للرد على الاتهامات الموجهة لميسي.

وبعد أن يتلقى الفيفا رد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم سيدرس إمكانية توقيع عقوبة على ميسي، وهو ما قد يعني غيابه عن مباراة بوليفيا في نفس التصفيات في حال إقرار العقوبة.

ومن المقرر أن يقود النجم الأرجنتيني منتخب بلاده في مباراته المصيرية أمام بوليفيا اليوم الثلاثاء .