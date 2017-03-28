استقالة مدرب الإمارات بعد خسارتها أمام أستراليا

فك منتخب أستراليا لكرة القدم نحس التعادلات بفوزه على نظيره الاماراتي 2-صفر اليوم الثلاثاء في سيدني.

وذلك في الجولة السابعة من منافسات المجموعة الثانية في الدور الثالث الحاسم من تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2018 في روسيا.

وهذا أول فوز لأستراليا بعد 4 تعادلات متتالية، فرفعت رصيدها إلى 13 نقطة بالتساوي مع السعودية التي تلعب لاحقا مع العراق في جدة، واليابان التي تستضيف تايلاند في طوكيو، فيما تجمد رصيد الإمارات عند 9 نقاط في المركز الرابع وتقلصت آمالها بالمنافسة على المركز الثالث.

ويتأهل أول وثاني المجموعة مباشرة إلى روسيا، فيما يخوض صاحب المركز الثالث ملحقا من ذهاب وإياب مع ثالث المجموعة الأولى على أن يخوض الفائز في مجموع المباراتين ملحقا دوليا مع رابع اتحاد الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي).

وأعلن مدرب منتخب الامارات لكرة القدم مهدي علي استقالته من منصبه بعد الخسارة امام استراليا.

وقال علي في مؤتمر صحفي بعد المباراة "امضيت خمس سنوات مع المنتخب، حققنا الكثير من الإنجازات وحان الوقت للرحيل، أمر بلحظة صعبة في حياتي وكنت اتمنى ترك المنتخب في ظروف أفضل".

وتابع "أرحل وأنا راض عما قدمته خلال مسيرتي مع المنتخب، يؤسفني إعلان استقالتي هكذا لكن المنتخب بات يحتاج للتغيير".

وكشف أنه قدم استقالته قبل لقاء العراق في الجولة الخامسة من التصفيات وعقب الخسارة أمام السعودية صفر-3 في جدة، "لكن اتحاد الكرة أصر على استمراري في المهمة".

ويعد مهدي علي الذي تولى مهام تدريب "الأبيض" في 2012 أحد انجح المدربين في تاريخ كرة القدم الإماراتية بعدما قاد منتخب الشباب للفوز بكأس اسيا 2008، والأولمبي للتأهل إلى أولمبياد لندن 2012 ، كما فاز مع المنتخب الاول بكأس الخليج 2013 والمركز الثالث في كأس اسيا 2015.