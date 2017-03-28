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إيقاف ميسي أربع مباريات دولية

28/3/2017

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الثلاثاء إيقاف ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين لأربع مباريات رسمية دولية

وتسري العقوبة بداية من مواجهة بوليفيا في تصفيات كأس العالم 2018 بروسيا والتي تقام في وقت لاحق اليوم.

وقال الفيفا في بيان إن سبب الايقاف يرجع "لتوجيهه (ميسي) كلمات مهينة لمساعد الحكم" خلال الفوز 1-صفر على تشيلي بتصفيات أمريكا الجنوبية يوم الجمعة الماضي.

وقال الفيفا قبل المباراة التي تستضيفها لاباز في وقت لاحق اليوم "باقي فترة العقوبة ستفرض على مباريات الأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم." 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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