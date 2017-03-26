شاهد: "إصرار" سباق هواة لتخطي الحواجز

في مبادرة لتشجيع الناس في قطر ومنطقة الخليج على الحركة والنشاط وممارسة الرياضة نظمت مؤسسة أسباير زون القطرية سباق "إصرار" لتخطى الحواجز والموانع.

السباق طوله أربعة كيلومترات ويتضمن حواجز وموانع تحتاج إلى تسلق وزحف قبل بلوغ المشارك خط النهاية.

شارك في السباق الذي نُظم (السبت) أكثر من 200 شخص بحضور رياضيين محترفين بينهم البطل الأولمبي القطري معتز برشم صاحب الميدالية الفضية في الوثب العالي ضمن ألعاب القوى في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة، التي استضافتها مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية في أغسطس/آب 2016.

وجذب السباق الذي كان من بين شعاراته (أطلق العنان لقدراتك الخارقة) رياضيين من أنحاء المنطقة أيضا بينهم الكويتي يوسف الشطي.

وبينما كان يقطع المتنافسون مسافة السباق الشاق أشاد كثيرون باختبار اللياقة الذي قاموا خلاله بتسلق أسوار ترتفع ثمانية أقدام ويحملون أكياس رمل.

وكانت الحواجز مرتبة على النحو التالي: الزحف في القناة ومصيدة الإطارات. الجدار العالي وعارضة التوازن وحمل أكياس الرمل والجدار المائل. ثم ازداد السباق صعوبة بإضافة القضبان المتوازية والقمم التوأم والجدار الشاهق والتمايل الرباعي وسياج المزارع والمشي تحت المطر وتحدي الوحل.

وأحرز السعودي فهد السهلي المركز الأول حيث أنهى السباق في 19 دقيقة و17 ثانية.

وحل في المركز الثاني الكويتي جاسم الأستاذ.

وجاء القطري خميس وليد في المركز الثالث بزمن قدره 21 دقيقة و30 ثانية.