أرقام كروية في أسبوع: الأخضر والخضر في الأضواء.. ورونالدو يحطم الأرقام

نقدم لكم أسبوعيا جولة في ملاعب وأروقة كرة القدم العالمية لنرصد أبرز الأرقام القياسية والحقائق المثيرة التي شهدها الأسبوع.

5

الرجل الأخضر بين الخمسة الكبار

استقر الرأي عند الاتحاد الجزائري لكرة القدم على اختيار المدير الفني للمنتخب الوطني (اسم الشهرة الخضر ويقودهم الرجل الأخضر) من بين خمسة مدربين، على رأسهم الجزائري الفرنسي جمال بلماضي المدير الفني السابق لمنتخب قطر والذي يقود نادي لخويا القطري حاليا. ثم الإيطالي كلاوديو رانييرى (الفائز بجائزة الفيفا لأحسن مدير فني في العالم عام 2016) ولكنه مطرود من ليستر سيتي قبل شهر بعد أن قاده لأكبر إنجاز في تاريخه بتتويجه بطلا للبريميرليغ. والإسباني خوان غاريدو المدير الفني السابق للأهلي المصري حيث توج معه بطلا لكأس الكونفيدرالية الأفريقية. والإسباني خواندى راموس المدير الفني السابق لسيفيل ودنيبروبيتروفيسك الروسي. وأخيرا الفرنسي رينيه جيرار الذي خرج مطرودا من نانت الفرنسي قبل شهور.

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"رافاييل ماركيز" الأخضر دائما

يطلق الحكماء على الشخص الذي لا يؤثر تقدمه في العمر على عطائه وإبداعه في مجاله لقب (الأخضر دائما). والطريف أن رافاييل ماركيز كابتن منتخب المكسيك الحالي أو المنتخب الأخضر كما يطلقون عليه هو من يستحق اليوم لقب الأخضر دائما.

وفي عامه الثامن والثلاثين لا يزال رافاييل أساسيا في تشكيلة بلاده في الفوز على منتخب كوستاريكا 2- صفر في تصفيات مونديال 2018.. وعندما تقدم رافاييل إلى ملعب أزتيكا وخلفه زملاؤه تخطى المدافع المخضرم 20 عاما بالتمام والكمال مع منتخب بلاده، ولعب رافاييل مباراته الدولية الأولى في 5 من فبراير/شباط 1997 ضد الإكوادور لمدة نصف الساعة بديلا قبل أيام من إكمال 18 عاما. والمذهل أن المدرب اليوغوسلافي للمنتخب بورا ميلوتينوفيتش لم يضمه للقائمة في تلك المباراة ودعا سيزار ماركيز زميله في فريق أطلس للحضور. ولكن إدارى الفريق أخطأ في كتابة الأسماء الموجهة إلى نادي أطلس وجاء رافاييل ومعه كتب لنفسه تاريخا ضخما. وكانت مباراته الثانية بعد أكثر من عامين ضد منتخب مصر في هونغ كونغ وواجه الفراعنة مجددا في لقائه الرابع في سول. وأصبح رافاييل بعدها أساسيا وشارك في التشكيلة المكسيكية التي توجت بطلا لكأس القارات عام 1999 على حساب البرازيل وكانت مباراته الثالثة في البطولة والعاشرة في تاريخه ضد مصر أيضا. ووضع رافاييل ماركيز شارة كابتن المنتخب على ذراعه وعمره 23 عاما فقط في مونديال 2002.

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46 هدفا من الفاصوليا الخضراء الصغيرة

لم ينتظر المهاجم المكسيكي خافيير هرنانديز أكثر من سبع دقائق فقط أمام جمهوره الهائل في ملعب أزتيكا ليهز شباك الحارس الكوستاريكي الشهير كيلور نافاس، وتقدم لمنتخب بلاده على ضيوفه في مباراتهما ضمن الدور الأخير لتصفيات قارة أمريكا الشمالية والوسطى المؤهلة لكأس العالم 2018، وفازت المكسيك 2-صفر وتصدرت مجموعتها وقفز هرنانديز (وشهرته تشيتشاريتو ومعناه الفاصوليا الصغيرة وأطلق عليه اللقب بسبب عيونه شديدة الاخضرار مثل الفاصوليا. وكان والده خافيير لاعبا دوليا للمكسيك ولعب في مونديال 1986 وتميز بعيونه الخضراء اللامعة ولقبه تشيارتو أي الفاصوليا. والجد توماس لم يمتلك عيونا خضرا ولا لقبا ولكنه شارك في كأس العالم 1954) إلى المركز الأول بين هدافي منتخب المكسيك على مر العصور بعدما رفع رصيده إلى 46 هدفا. وتعادل في الرصيد مع ياريد بورجييتى صاحب الرقم القياسي من عام 2008. وأمام تشيتشاريتو الفرصة للانفراد بالرقم واللقب في أسرع وقت.

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رونالدو: وظيفته تحطيم الأرقام

لا يمر شهر على المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلا وهو محطم لرقم قياسي جديد في عالم كرة القدم سواء مع ناديه الإسباني ريال مدريد بطل أندية أوربا شامبيونزليغ أو مع منتخب البرتغال بطل أمم أوربا. وكان مساء الأحد الماضي موعدا لرقم قياسي جديد في تصفيات المونديال الحالية.

سجل رونالدو الهدفين الثاني والثالث لمنتخب البرتغال في شباك ضيفه الهنغاري في التصفيات الأوربية المؤهلة لكأس العالم 2018. وأصبح الأول والأوحد عالميا في تصفيات كأس العالم 2018 الذي سجل أهدافا على الساحة المونديالية بقدميه اليمنى واليسرى وبرأسه ومن ركلة جزاء ومن ركلة حرة من خارج المنطقة ومن تسديدات أثناء سير اللعب من خارج المنطقة أيضا، ورفع مجموع أهدافه الدولية إلى 70 هدفا ليصبح رابع هدافي أوربا في التاريخ خلف الهنغاريين فرانز بوشكاش وشاندور كوتشيش 84 و75 هدفا على التوالي والألماني ميروسلاف كلوزة 71 هدفا، وعندما تعلم أن رونالدو سجل 8 أهداف في مباريات البرتغال الثلاثة الأخيرة ورصيده 14 هدفا في آخر 14 مباراة دولية من مطلع 2016 تزداد ثقتك أنه بصدد الوصول إلى القمة خلال عام أو عامين على أقصى تقدير، ورونالدو ثاني لاعب في أوربا يصل إلى 70 هدفا و100 مباراة دولية بعد كلوزة (137 مباراة و71 هدفا مقابل 137 مباراة و70 هدفا لرونالدو).

1000

ألفية ابن بوفون المعاصر

لم يكن الأب بوفون يتخيل أن يصل نجله جيان لويجى إلى المكانة العظيمة التي حققها في كرة القدم على مدار 22 عاما.

ولكن يوم الجمعة 24 من مارس/آذار 2017 كان اليوم الأحلى للأب بوفون وهو يشاهد ابنه يحرس مرمى منتخب إيطاليا ويقوده إلى فوز كبير على نظيره الألباني بهدفين فى تصفيات كأس العالم ويحافظ على شباكه نظيفة، والأكثر أهمية أنه وصل بعدد مبارياته الرسمية كلاعب محترف إلى المباراة رقم 1000، بالطبع ليس بينها أي مباراة ودية مع نادييه أو أي مباراة رسمية مع منتخبات إيطاليا للشباب والصغار. وكلها مع ثلاثة فرق فقط، أولها ناديه الأول بارما بين عامي 1995 و2001 حيث لعب معه 220 مباراة وثانيهما هو منتخب إيطاليا الذي بدأ معه عام 1997 ولا يزال وفيا له ومحافظا على مكانه رغم الصعود المبهر لدوناروما حارس مرمى ميلان ووصل مع المنتخب إلى 168 مباراة، وهو رقم قياسي جديد لأكبر عدد من المباريات الدولية لأي لاعب في أوربا بفارق مباراة واحدة عن الحارس الإسباني إيكر كاسياس، والقسط الأكبر من المباريات في مشوار بوفون مع نادي يوفنتوس بين عامي 2001 و2017، وخاض معه 612 مباراة منها 37 مباراة في دوري الدرجة الثانية موسم 2006-2007 بعد الهبوط القسري ليوفنتوس تنفيذا لعقوبة ضد إدارة الفريق، وهي المباريات الأكثر خلودا في تاريخ بوفون لأنها قدمت أعلى الأدلة الدامغة على ولائه لفريقه في محنته رغم وفرة العروض المغرية في تلك الفترة، ولم تهتز شباك بوفون في 425 مباراة فى ألفيته الخالدة.

وينتظر بوفون بلهفة حلول صيف 2018 ليقود منتخب الأزوري (لقب منتخب إيطاليا) في نهائيات كأس العالم في روسيا ليصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم تشمله قائمة بلاده لست مرات متتالية، وهو موجود مع الأزوري في المونديال من نهائيات 1998 في فرنسا وتوج بالذهب عام 2006 فى ألمانيا.

10977

لست الأول وسبقني 10977 مجرما

فى مواجهة حملة إعلامية شرسة ضد مدرب فريق لوار الفرنسي للهواة بعد اشتباكه مع حكم مباراة فريقه في دوري الهواة، خرج المدرب المتهم على الهواء ليبرر فعلته الخاطئة تبريرا غريبا للغاية، وقال لمن يتهمونه ويطالبون بشطبه (لست أول من يخطئ ولا أول من يشتبك مع حكم ولا أول من يتسبب في إلغاء مباراة في الملاعب الفرنسية، ولكن ذاكرة الإعلاميين محدودة أو أقل من ذاكرة الأسماك، فقد شهد الموسم الماضي فقط 10977 حادثة مماثلة، ونام الإعلام خلالها أو بعدها نوما عميقا فلماذا استيقظت الصحافة فقط لمواجهتي؟).

380000

النساء محط الأنظار في ألمانيا

سجلت معدلات المشاهدة التليفزيونية لمباراة بايرن ميونخ وضيفه الفرنسي باريس سان جيرمان في ألمانيا في ذهاب ربع نهائي مسابقة شامبيونزليغ الأوربية الحريمي رقما قياسيا تاريخيا، وتجمع زهاء 380 ألف شخص أمام الشاشات لمشاهدة تلك المباراة على الهواء مباشرة، وهو ما لم يحدث من قبل في تاريخ ألمانيا أحد أقوى الدول العالمية في ساحة الكرة النسائية.

بايرن فاز في ملعبه بهدف نظيف ويحتاج الباريسيات لتعويض الفارق في ملعبهن لرد الاعتبار أمام برشلونة الإسباني في نصف النهائي إذا عبرت الإسبانيات مباراة الإياب في ملعبهن مع روزنغارد وفاز برشلونة ذهابا خارج ملعبه بهدف.