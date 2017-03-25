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إسبانيا تسحق إسرائيل بتصفيات كأس العالم

لاعب إسبانيا يحتفل بتسجيل الهدف الأول لفريقه
لاعب إسبانيا يحتفل بتسجيل الهدف الأول لفريقه
25/3/2017

سجل دييغو كوستا هدفا وساعد إسبانيا على الفوز 4-1 على ضيفتها إسرائيل لتحتفظ بتصدر مجموعتها في تصفيات كأس العالم 2018 لكرة القدم أمس الجمعة.

وتقدم ديفيد سيلفا لاعب مانشستر سيتي بالهدف الأول لإسبانيا في الدقيقة 15 بعد تسديدة أرضية بين ساقي الحارس أوفير مارسيانو وأضاف فيتولو الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول بعدما أهدر المنتخب الزائر فرصة لإدراك التعادل.

وسجل كوستا مهاجم تشيلسي هدفه الدولي الرابع في آخر أربع مباريات لتتقدم إسبانيا 3-صفر في بداية الشوط الثاني بعد ضربة رأس من ركلة ركنية ثم قلص ليور رافائيلوف مهاجم إسرائيل الفارق في الدقيقة 76 وعوض إهدار فرصة سهلة في وقت سابق.

وأعاد إيسكو الفارق إلى ثلاثة أهداف بالتسجيل في الدقيقة 88 لينهي هجمة مرتدة سريعة بدأها كوستا هداف تشيلسي.

وتتصدر إسبانيا المجموعة السابعة برصيد 13 نقطة وبفارق الأهداف عن إيطاليا صاحبة المركز الثاني التي فازت 2-صفر على ألبانيا وتأتي إسرائيل بالمركز الثالث بتسع نقاط ثم ألبانيا بست نقاط.

وسيتأهل متصدر المجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم بينما سيلعب صاحب المركز الثاني في ملحق من مباراتي ذهاب وإياب على بطاقة أخرى للظهور في روسيا.

المصدر : رويترز
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