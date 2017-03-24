شاهد: السعودية تفوز بثلاثية على تايلاند وتقترب من كأس العالم

اقتربت السعودية خطوة جديدة من التأهل لنهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم بعد فوزها بثلاثة أهداف على تايلاند الخميس.

وتقدم محمد السهلاوي بهدف للسعودية في الدقيقة 25 وأضاف تانابون كيسارات، لاعب تايلاند، الهدف الثاني بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 84.

واختتم البديل سلمان المؤثر الثلاثية بمتابعة تمريرة تيسير الجاسم في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.

وبهذا عززت السعودية تصدرها للمجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن أستراليا واليابان، بينما ظلت تايلاند في المركز السادس والأخير ولها نقطة واحدة.

وكانت السعودية قد خسرت 2-1 أمام اليابان في الجولة الماضية في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وستحاول السعودية الاقتراب بشكل أكبر من الوصول لكأس العالم عندما تستضيف العراق يوم الثلاثاء المقبل.

وبدأت السعودية المباراة بقوة لمحاولة الاحتفاظ بالقمة في ظل منافسة متقاربة على الوجود في أول مركزين للتأهل مباشرة إلى كأس العالم، ومرر سلمان الفرج من ناحية اليمين كرة نحو السهلاوي الذي لم يكن حاضرا في المكان السليم في الدقيقة التاسعة.

ومرر العابد تمريرة رائعة إلى السهلاوي الذي استقبل الكرة على صدره بشكل رائع ومهدها لنفسه ثم سدد داخل المرمى بنجاح.

وتوغل الجاسم من ناحية اليمين وأرسل الكرة للفرج الذي راوغ أحد مدافعي تايلاند لكنه تأخر قليلا ليتدخل أصحاب الأرض بالدقيقة 44.

واستمر التماسك الدفاعي للسعودية، رغم غياب الثنائي أسامة هوساوي وحسن معاذ بسبب الإيقاف، بينما واجهت تايلاند صعوبات كبيرة في صناعة الفرص.

ونجحت السعودية في استغلال المساحات الواسعة في دفاع تايلاند بالدقائق الأخيرة في ظل محاولات من أصحاب الأرض لإدراك التعادل وتجنب الخسارة الخامسة في ست مباريات بالتصفيات.

ومن هجمة سريعة أرسل منصور الحربي الظهير الأيسر كرة عرضية قوية نحو البديل نايف هزازي، الذي شارك بدلا من السهلاوي، لكن المدافع كيسارات حولها في مرماه بطريق الخطأ من مدى قريب.

وأضافت السعودية الهدف الثالث من هجمة مرتدة جديدة إذ توغل الجاسم ناحية اليسار بعد تبادل للكرة ومررها للبديل المؤشر الذي لم يجد أي صعوبة في تحويلها بنجاح داخل المرمى في الوقت الضائع.