شاهد: البرازيل تكتسح أوروغواي برباعية وتقترب من التأهل لكأس العالم

تعافت البرازيل من تأخرها بهدف مبكر لتفوز 4-1 على أوروغواي (الخميس) في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم لكرة القدم 2018.

وسجل باولينيو ثلاثة أهداف لتقترب بلاده من التأهل للنهائيات.

وهو الفوز الثامن في ثماني مباريات للبرازيل تحت قيادة المدرب تيتي وارتفع رصيدها إلى 30 نقطة في الصدارة وهو مجموع كان كافيا لتأهل صاحبه إلى النهائيات مباشرة في تصفيات سابقة.

ودخلت البرازيل المباراة وهي تتقدم بأربع نقاط عن أوروغواي التي تحتل المركز الثاني لكن صاحبة الأرض تقدمت في الدقيقة الثامنة عبر ادينسون كافاني من ركلة جزاء.

وحاول مارسيلو إعادة كرة بصدره إلى حارسه لكن كافاني خطف الكرة وتعرض للعرقلة من اليسون ونفذ مهاجم باريس سان جيرمان ركلة الجزاء بنجاح.

وكانت المرة الأولى التي تتأخر فيها البرازيل منذ تولي تيتي المسؤولية في الصيف الماضي لكنها احتاجت إلى عشر دقائق فقط لإدراك التعادل.

ومرر نيمار كرة إلى باولينيو وسدد لاعب الوسط السابق لتوتنهام هوتسبير الانجليزي بقوة داخل الشباك من خارج منطقة الجزاء.

وعندما تقدمت البرازيل بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني كان باولينيو هو من سجل.

ولم يستطع الحارس مارتن سيلفا سوى إبعاد تسديدة من روبرتو فيرمينو من عند حدود منطقة الجزاء لتصل إلى باولينيو الذي وضعها داخل الشباك.

ولم يقدم نيمار الكثير لكنه أحرز الهدف الثالث للبرازيل قبل 16 دقيقة من النهاية عندما سيطر على تمريرة عالية ليتجاوز سيباستيان كواتس وسدد من فوق الحارس سيلفا.

وسجل باولينيو هدفه الثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما حول تمريرة عرضية من داني الفيس بصدره داخل الشباك.

وبعد المباراة قال باولينيو عن الحصول على النقاط الثلاث "نجتهد في العمل كل يوم لذا فهذا ليس صدفة. لعبنا مباراة رائعة ونجحنا في الفوز. كنا نعلم مدى الصعوبة هنا. وتأخرنا لكننا حافظنا على تركيزنا وهدوئنا في محاولة تحقيق الانتصار".

وأضاف "الآن نحن بحاجة للحفاظ على ذلك وأنا واثق من أن هذا الفريق لديه الكثير ليقدمه".