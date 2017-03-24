شاهد: الأرجنتين تفوز بشق الأنفس على تشيلي بركلة جزاء ميسي

هز ليونيل ميسي الشباك من ركلة جزاء ليقود الأرجنتين للفوز 1-صفر على تشيلي (الخميس) في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم لكرة القدم 2018.

وأعاد هذا الفوز منتخب الأرجنتين إلى المراكز المؤهلة مباشرة إلى النهائيات التي ستقام في روسيا.

وتفوق ميسي في الدقيقة 16 على الحارس كلاوديو برافو بعد حصول أنخيل دي ماريا على ركلة جزاء عقب تعرضه للدفع من الخلف في مباراة متواضعة.

وتقدمت الأرجنتين إلى المركز الثالث برصيد 22 نقطة متأخرة بفارق ثماني نقاط عن البرازيل المتصدرة التي فازت 4-1 على أوروغواي صاحبة المركز الثاني.

وتملك كولومبيا التي تغلبت 1-صفر على بوليفيا 21 نقطة في المركز الرابع متقدمة بنقطة واحدة عن الاكوادور التي خسرت 2-1 في باراجواي وتحتل المركز الخامس الذي يؤهلها لمواجهة بطل الأوقيانوس.

وقال أدجاردو باوسا مدرب الأرجنتين للصحفيين "عانينا كثيرا لأننا فقدنا الكرة لكن على الأقل فزنا".

وسببت تشيلي، التي غاب عنها أرتورو فيدال وكانت تستحق التعادل على الأقل، قلقا مبكرا للأرجنتين عندما سجلت هدفا من ركلة حرة قبل أن يلغيه الحكم بسبب تسلل خوسيه فينزاليدا.

وتقدمت الأرجنتين عندما منحها الحكم البرازيلي ساندرو ريتشي ركلة جزاء بعد قيام فينزاليدا بدفع دي ماريا الذي كان يحاول اللحاق بكرة بعد تمريرة من خافيير ماسكيرانو.

وأرسل ميسي الحارس برافو في الاتجاه الخاطئ ليهز الشباك أمام الجماهير المتحمسة باستاد المونمينتال.

ولم يقدم الفريقان أداء جيدا بسبب حالة الملعب السيئة للغاية وشعرت الأرجنتين براحة بانتهاء المباراة بعد الضغط الكبير لتشيلي حاملة لقب كأس كوبا أمريكا والتي تراجعت الآن إلى المركز السادس خلف الاكوادور بفارق الأهداف.

وحصل نيكولاس أوتاميندي على فرصة لهز الشباك بعد تمريرة من ميسي من ركلة حرة لكنه أطاح بالكرة خارج المرمى في الشوط الأول.

ولم يقدم ميسي الكثير بعد الأداء الدفاعي القوي من لاعبي تشيلي لكنه حصل على فرصة للتسجيل بعد تمريرة عرضية من ماركوس روخو لكنه سدد فوق العارضة.

وفي منتصف الشوط الثاني ردت العارضة كرة بعد ركلة حرة نفذها اليكسيس سانشيز لاعب تشيلي.