7 محطات رياضية في أسبوع: ترمب والسيسي في دائرة المزاح (رياضيا)

بعيدا عن مباريات كرة القدم وأحداثها نتوقف أسبوعيا كل خميس مع سبعة أحداث كبرى من عالم الرياضة لنقدمها لكم، ونحرص على كشف الجانب القصصي من الحدث لنضفي على الأمر مزيدا من التشويق.

أبطال التزلج يردون على ترمب

انتهز الألماني فيلكس نيوريوثير فرصة نهاية مسابقات كأس العالم للتزلج على الجليد في منتجع إسبين الأمريكي ليعلن زواجه من بطلة العالم الأمريكية ميكايلا شيفرين في حفل اتسم بالعولمة التامة بحضور أكثر من مائتي مدعو من أكثر من مائة دولة.

أطرف ما في الحفل هو ما فعله العروسان بالوقوف دقيقة كاملة متصافحين فقط ليؤكدا للعالم أن ما فعله الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في واشنطن بتجاهل مصافحة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل رئيسة وزراء بلادها لا يمثل طبيعة العلاقات الودودة بين اثنين من أغنى بلدان العالم حاليا.

وفور نهاية التصوير هتف العروسان معا (هذا ما كان يجب ان يفعله ترمب).

سارق قميص برادى "صحفي"!

بعد خمسين يوما من سرقة قميص النجم الأمريكي توم برادى من على جسمه وتركه عاريا خلال احتفالات فريقه نيو إنغلاند باتريوتس بالتتويج التاريخي بطلا لكرة القدم الأمريكية ليلة 2 فبراير/شباط في لقاء السوبر بول السنوي، تمكنت الشرطة الأمريكية من التوصل إلى الشخص الذي قام بعملية السرقة عبر اللقطات المتنوعة للكاميرات المنتشرة داخل الملعب وفي غرف الملابس وممرات الملعب، وظلت الشرطة لعدة أسابيع تبحث بدقة عن شخصية سارق القميص وكشفته الكاميرات ولكنها لم تعثر على أي خيط يقودها إليه، ووصل سعر القميص في الأسواق الافتراضية للمقتنيات الأثرية والخالدة على شبكة الإنترنت إلى أكثر من نصف مليون دولار.

وأخيرا انجلت الحقيقة، واتضح أن السارق ليس شخصا أمريكيا ولكنه أحد السياح الذين قدموا إلى الولايات المتحدة خصيصا لمشاهدة المباراة وعاد إلى بلاده (ومعه القميص التاريخي) بعد ساعات من المباراة وقبل أن يتنبه أحد لجريمته أو أن تبدأ الشرطة عملياتها البحثية والاستقصائية.

الأغرب أن السارق هو الصحفي الرياضي المكسيكي موريسيو اورتيغا.. والأغرب جدا هو أنه نفس الشخص الذي سرق قميص نفس اللاعب عقب فوزه بالبطولة عام 2015 أيضا.

وقد وُضع اسمه على قوائم ترقب الوصول إلى الولايات المتحدة لمحاكمته.

ستيفين كاري.. رميات من ذهب

عندما خرجت الكرة من أصابع ستيفين كاري إلى الهواء نحو سلة دالاس مافريكس ترقب الجميع بلهفة حتى استقرت الكرة داخل السلة وهبطت من شبكتها وارتفع ذراعا الحكم بالإعلان عن احتساب ثلاث نقاط لفريقه غولدن ستيت واريورز، وارتفع عدد الرميات الثلاثية الناجحة لكاري خلال الموسم الحالي (وهو يتصدر قائمة الناجحين في دوري كرة السلة الأمريكية كالعادة) إلى 270 رمية ثلاثية، وهذا الرقم يضعه في المركز الرابع بين أعلى اللاعبين تسجيلا للرميات الثلاثية في موسم واحد عبر تاريخ المسابقة.

وهنا تبدأ ملامح الدهشة والغرابة والإنجاز للاعب صاحب الأصابع الذهبية.

270 رمية ثلاثية عادلت الرقم القياسي لصاحب المركز الرابع الذي هو ملك لستيفين كارى نفسه.

أما المراكز الثلاثة الأولى فبينها مركزان آخران محجوزان لستيفين كارى أيضا هما المركز الأول برصيد 402 في الموسم الماضي، وما أصعب أن يلحق به أحد قريبا، والمركز الثاني له أيضا برصيد 286 رمية في موسمه الأول مع المسابقة، ويبقي المركز الثالث للنجم كلاي تومسون برصيد 276 رمية، ويبقى لكاري 7 رميات فقط خلال مبارياته الباقية في الموسم الحالي ليتخطى تومسون ويصعد إلى المركز الثالث ليصبح صاحب المراكز الثلاث الأولى.

رغبي غرينوبل يخسر النقاط والسمعة

لا يعاني فريق غرينوبل الفرنسي فقط من تدهور نتائجه وترتيبه في مسابقة الدوري الفرنسي لهوكي الجليد للمحترفين، ولا يخشى أنصاره ومسؤولوه فقط من التردي والهبوط إلى الدرجة الأدنى وفقدان نصيبهم من حقوق البث وعقود الرعاية في حال خروجهم من المسابقة، ولكن المصيبة الكبرى لغرينوبل حدثت الأسبوع الماضي عندما أعلنت الشرطة عن إلقاء القبض على ستة من لاعبي الفريق بتهمة اغتصاب إحدى الفتيات في مدينة بوردو، واتهمت الضحية اللاعبين الستة بالتحرش بها ثم حملها قصرا من أحد البارات إلى غرفة أحدهم بفندق شهير بعد مباراة للفريق في بوردو.

المتهمون وبينهم اثنان من أيرلندا ونيوزيلندي وأسترالي وجنوب أفريقي وفرنسي تم عرضهم مع محاميهم على الشرطة التي قامت بحبسهم وإحالتهم إلى القاضي السبت المقبل.

إدارة نادي غرينوبل أكدت أنها لن تتردد في شطبهم من سجلات النادي إذا ثبت تورطهم في الجريمة.

نانسي يباع على غرار السيسي

يذكر المصريون وكثير من العرب واقعة التصريح الغريب للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن استعداده لبيع نفسه إذا كان ذلك في صالح مصر، وكيف أن عددا من المحطات التليفزيونية العالمية اتخذت من الواقعة مادة للإعلان بسخرية عن بيع السيسي.

وعلى غرار هذا انتهز عدد من أنصار نادى نانسي الفرنسي خسارة الفريق على ملعبه من لوريان 3-2 في الدوري واقترابه من الهبوط إلى الدرجة الثانية، وقاموا بعمل إعلان لبيع النادي على شبكة الإنترنت، وقدموا في الإعلان (الذي ظهر وكأنه حقيقي وصحيح) كل المعلومات عن النادي ومنشآته وممتلكاته وتاريخه، وفي النهاية حددوا السعر المطلوب بعشرين مليون يورو فقط.

المذهل أن عدد الذين خدعوا بالإعلان واعتقدوا أنه صحيح وبادروا بالتقدم بعروض الشراء لم يكونوا قليلين، والأكثر ذهولا أنهم جميعا من بلد واحد: الصين.

غضب صديقة غوتزه لا يستوجب تعويضا

طلبت عارضة الأزياء الألمانية الشهيرة آن كاترين بروميل صديقة نجم الكرة الألماني ماريو غوتزه من مستشارها القانوني إقامة دعوى قضائية ضد عدد من الصحفيين الذين أشاعوا كذبا أنها قطعت علاقتها مع النجم الذي سجل هدف الفوز لألمانيا في نهائي كأس العالم، وأن السر وراء انهيار العلاقة وانتهائها هو تكرار إصابات غوتزه واقتراب نهاية مشواره مع اللعبة وعدم تجديد عقده مع نادي بروسيا دورتموند.

وأكدت كاترين أن علاقتها مع غوتزه ممتازة وأنهما يعيشان معا ولا تفكير في الانفصال حتى لو انتهى مشواره الكروي غدا.

المستشار القانوني أكد للحسناء بروميل أن ما نشره الصحفيون لا يمنحها الحق في مقاضاتهم ولا طلب التعويض.

فورميولا وان.. جديد في جديد

لن يتمكن روسبرغ حامل اللقب من الدفاع عن لقبه في بطولة سباقات السيارات فورميولا وان للعام 2017.. حدث لم يره الجميع منذ عام 1994 عندما توج الفرنسي آلان بروست بلقبه الرابع كبطل لسباقات الفورميولا ثم أعلن اعتزاله.

الجديد في فورميولا وان في 2017 كثير جدا وبينه أن عدد السباقات سيقل من 21 إلى 20 بسبب عجز منظمي سباق ألمانيا عن توفير المخصصات المالية المطلوبة للسباق، وكذلك سيقل عدد الفرق من 11 إلى 10 وعدد السائقين من 22 الى 20 سائقا بعد انسحاب فريق مانور.. وعلى صعيد السائقين غادر بطل العالم الألماني نيكو روسبرغ ومعه البريطاني جاسون باتون والبرازيلي ناسر والمكسيكي استيبان غوتيريز المسابقة نهائيا، وسيكون الكندي لانس سترول أصغر المتسابقين وعمره 18 عاما فقط.

وستشهد البطولة تغييرات في قوة السيارات مما يقلل من زمن بقائها في محطات تغيير الإطارات، وازداد أيضا طول السيارات ووزنها وعرضها وزيادة مساحة الأجنحة وكذلك زيادة وزن الوقود بخمسة كيلو غرامات، وكذلك زيادة سُمْك الإطارات وعرضها.

جديد الجديد في فورميولا وان 2017 أن المدير العام للمسابقة لن يكون البريطاني المخضرم ايكلستون كما هو الحال منذ عشرين عاما.