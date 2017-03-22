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رياضة

شاهد: بوغبا يرقص رغم إصابته

22/3/2017

نشر الفرنسي بول بوغبا لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي مقطع فيديو له وهو يرقص داخل منزله.

وربما يثير هذا الفيديو، الذي نشره بوغبا على صفحته على موقع إنستغرام للتواصل الاجتماعي، غضب جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر الذي سيرغب في أن يركز بوغبا على التعافي من إصابته بدلا من الرقص.

ويظهر بوغبا في مقطع الفيديو، الذي أعادت صحيفة ديلي ميل البريطانية نشره، وهو يرقص بينما كان يشاهد أخويه فلورنتين وماتياس وهما يرقصان في برنامج في قناة تلفزيونية فرنسية.

وسيكون على مانشستر يونايتد خوض سبع مباريات خلال شهر ابريل/ نيسان في منافسات الدوري الإنجليزي والدوري الأوربي.

المصدر : ديلي ميل
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