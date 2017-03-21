إيقاف حكم مدى الحياة للتلاعب في مباراة بتصفيات كأس العالم

عاقب (الفيفا) الحكم الغاني جوزيف لامبتي بالإيقاف مدى الحياة بعد ضلوعه في فضيحة تلاعب بنتيجة مباراة في تصفيات كأس العالم لكرة القدم.

وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الاثنين أن لامبتي أدين بانتهاك لوائح الفيفا خلال فوز جنوب أفريقيا 2-1 على السنغال في نوفمبر /تشرين الثاني 2016 ضمن المجموعة الأولى بالتصفيات الافريقية.

ولم يذكر الفيفا مزيدا من التفاصيل لكن الاتحاد الافريقي للعبة قال إن لامبتي احتسب ركلة جزاء غير صحيحة لجنوب أفريقيا وقرر معاقبته بالإيقاف ثلاثة أشهر.

وأضاف الاتحاد الافريقي أن لامبتي أدين "بسوء الأداء" في المباراة "وأهدى بشكل خاطئ ركلة جزاء من لمسة يد رغم أن اللاعب لم يلمس الكرة بيده."

ونفذ ثولاني هلاتشوايو ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة 42 ثم أضاف ثولاني سيريرو هدفا ثانيا بعدها بثلاث دقائق.

وسبق للاتحاد الأفريقي أن عاقب لامبتي بالإيقاف ستة أشهر بعدما احتسب هدفا من لمسة يد في قبل نهائي دوري الأبطال في 2010.

وحينها قابل مايكل إينرامو مهاجم الترجي كرة عرضية ووضعها بوضوح بيده في مرمى الأهلي لينتهي للقاء بنتيجة 1- صفر ويتأهل أصحاب الأرض إلى النهائي بسبب قاعدة الهدف خارج الأرض إذ كان الفريق المصري فاز بنتيجة 2-1 على أرضه، وخسر الترجي في النهائي أمام مازيمبي.

وعادلت جنوب أفريقيا رصيد بوركينا فاسو بحصد أربع نقاط من مباراتين مقابل ثلاث نقاط للسنغال بينما لم ينل منتخب الرأس الأخضر أي نقطة في المجموعة.

ولم يحدد الفيفا إن كانت نتيجة المباراة ستبقى على حالها أم سيقرر إعادة اللقاء.