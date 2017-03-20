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رياضة

5 أرقام جديدة لميسي بعد هدفيه في شباك فالنسيا

20/3/2017

حقق الأرجنتيني ليونيل ميسي المحترف في صفوف برشلونة، مساء أمس، خمسة أرقام جديدة بعد تسجيله هدفين في مرمى فالنسيا بالجولة الثامنة والعشرين للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

وجاءت الأرقام التي حققها "البرغوث" ميسي مع الفريق الكتالوني على النحو التالي:

– رفع ميسي رصيده من ضربات الجزاء التي سجلها ضد البرازيلي دييغو ألفيس حارس مرمى فالنسيا إلى 4 أهداف، من 4 ضربات جزاء، مستغلًا جميع الركلات بنسبة 100% ليصبح أكثر لاعب في الدوري الإسباني يسجل ضربات جزاء في الحارس البرازيلي (ألفيس أكثر حارس يصد ضربات جزاء في تاريخ الليغا).

-رفع ميسي رصيده في شباك حارس مرمى الخفافيش إلى 26 هدفًا في المواجهات المباشرة بينهما سواء مع فالنسيا أو فريقه السابق ألميريا.

-ميسي اللاعب الوحيد بالدوري الإسباني الذي يسجل 40 هدفًا على الأقل في كل البطولات على مدار ثمانية مواسم متتالية.

– اللاعب الأرجنتيني سجل ثنائية في مباراة واحدة، للمرة الـ 100 بمسيرته مع برشلونة.

– ميسي أول لاعب في تاريخ الليغا يصل للهدف رقم 25 (على الأقل) للموسم الثامن على التوالي.

 

المصدر : الأناضول
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