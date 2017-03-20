علاء صادق يكتب : 7 عجاف لباير ومناعة سواريز تنتهي

نقدم لكم أسبوعيا جولة في ملاعب وأروقة كرة القدم العالمية لنرصد أبرز الأرقام القياسية والحقائق المثيرة التي شهدها الأسبوع.

صفر

عندما أطلق الحكم أنطوني تايلور صافرة النهاية لمباراة ستوك سيتي في ملعبه مع تشيلسي بخسارة أصحاب الملعب أكمل المهاجم البوروندي سايدو بيراهينو عاما كاملا بينها ثلاثة شهور مع ستوك سيتى (انضم في يناير الماضي) برصيد صفر من الأهداف.. وهو الأمر الذى أثار غضبا عارما ضد النجم (23 عاما) الذى نال الفرص بلا حدود دون ان يثبت جدارته.

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أخيرا عرف الهداف الشيلي ماتى فرنانديز طريقه إلى الشباك بهدف الفوز لميلان في مرمى جنوة في لقائهما العصيب مساء السبت الماضي في سان سيرو، وهو الهدف الأول لماتي مع ميلان منذ انضمامه إلى الفريق الأحمر والأسود قادما من فيورنتينا على سبيل الإعارة.

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بعد تبادل فريقي موناكو الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي الفوز ذهابا إيابا في ثمن النهائي.. حقق السيتيزينز الفوز أولا في ملعبهم في مانشستر 5-3 قبل أن يقلب الأمراء الأمر بالفوز في موناكو 3-1 ويتأهلوا إلى ربع النهائي.

النتيجتان سجلتا رقما قياسيا جديدا في تاريخ المسابقة.. للمرة الأولى في تاريخ دوري الأبطال الأوروبي شامبيونزليج يسجل فريقان 6 أهداف (لكل منهما) في أحد الأدوار الفاصلة للمسابقة.. وأصبح موناكو أول فريق يستقبل خمسة أهداف في مباراة الذهاب ويصعد إلى الدور التالي.

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خسر باير ليفركوزين مجددا مباراته ضد هوفنهايم في الدوري الألماني بوندزليجا في الموسم الحالي جاءت هزيمته خارج ملعبه 1-صفر لتضاف إلى الهزيمة ذهابا في ملعبه 3-صفر لتكشف مدى أهمية المهاجم المكسيكي خافير هرنانديز (شهرته تشيتشاريو أو الفاصوليا الخضراء الصغيرة) للفريق الأحمر.

الهداف الأول لباير ليفركوزين غاب عن فريقه في سبع مباريات خلال الموسم الحالي لأسباب متنوعة.. ولأن لغة الأرقم لا تكذب عرف الجميع قيمة تشيتشاريو حيث لم يحقق الفريق فوزا واحدا في المباريات السبعة العجاف التي خاضها ونال من خلالها نقطة واحدة فقط.

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ارتفع فارق النقاط بين تشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي بريميرليج بعد فوزه في ستوك سيتي وبين أقرب منافسيه إلى 13 نقطة قبل عشر مراحل من نهاية المسابقة.. وهو الأمر الذى يمهد الطريق تماما للفريق اللندني الأزرق للتتويج باللقب الذى حققه قبل عامين.

14

لم يتعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أحسن لاعب في العالم عام 2016 للتغيير على الإطلاق على مدار 14 مباراة متتالية خاضها مع ريال مدريد الإسباني في كل البطولات المحلية والأوروبية والعالمية منذ نهائي كأس أندية العالم ضد كاشيما انتيلرز الياباني في ديسمبر الماضي.

20

حقق مهرجان الأهداف والهدافين في الدوري الألماني بوندزليجا رقما قياسيا تاريخيا هذا الأسبوع في مشوار المسابقة.. حيث تجاوز ثلاثة لاعبين وللمرة الأولى حاجز 20 هدفا في رصيدهم بعد مرور 25 مرحلة من الدوري.. وهو توقيت مبكر جدا لذلك الإنجاز الكبير .. والقمة حتى الآن محجوزة للجابوني بيير ايميرك اوباميانج نجم بروسيا دورتموند الذى يتصدر قائمة الهدافين برصيد 23 هدفا ويليه بفارق هدف واحد عن الفرنسي انطونى موديست نجم كولن بعد إحرازه لهاتريك في مباراة فريقه ضد هيرتا برلين.. ويتبعهما البولندي روبرت ليفاندوفيسكى نجم بايرن ميونيخ 21 هدفا.

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تعاطف المئات الذين ساقتهم الأقدار لمشاهدة مباراة سانتا روسا مع منافسه المتواضع فاليه ريال في المرحلة الأولى من كأس بيرو الجمعة الماضي.. وهو اللقاء الذى شهد أمطارا من الأهداف لسانتا روسا في شباك الحارس المسكين خيناى تشافيز الذى كان عليه مواجهة أخطاء زملائه قبل مهارات منافسيه حتى وصل عدد الأهداف التي سكنت شباكه 22 هدفا.

73

انتهى شهر العسل الطويل بين مناعة فريق برشلونه الإسباني التي ارتبطت بأهداف النجم الأوروغواني لويس سواريز.

وكانت القاعدة تنص وعلى مدار 18 شهرا أن برشلونه لا يخسر أبدا أي مباراة إذا تمكن لويس سواريز من زيارة شباك منافسيه وهو ما غرس الأمل والهدوء في قلوب عشاق برشلونه عندما تمكن سواريز من إحراز التعادل للبارشا في مرمى ديبورتيفو لاكورونيا في لقائهما الأخير شمال إسبانيا.. ولكن القاعدة تحطمت ولم تستمر مناعة البارشا مع أهداف سواريز.. وخسر برشلونه المباراة 2-1 لتتوقف تلك القاعدة بعد 73 مباراة متتالية.