شاهد: موقف محرج للاعب خلال تسجيله هدفا

واجه الفرنسي انطوني موديست مهاجم فريق كولن الألماني موقفا محرجا خلال تسجيله أحد أهداف فريقه خلال منافسات الدوري الألماني لكرة القدم.

وسقط سروال موديست بينما كان يسدد الكرة في المرمى مسجلا الهدف الثالث له والرابع لفريقه في مرمى هرتا برلين.

وسجل موديست ثاني هاتريك له هذا الموسم خلال نصف ساعة فقط، وسبق له أن سجل ثلاثية في مرمى هامبورغ في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ورفع موديست رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 22 هدفا بفارق هدف واحد خلف مهاجم بوروسيا دورتموند الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ، في حين يحتل البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ المركز الثالث برصيد 21 هدفا.