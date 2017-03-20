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شاهد: مانشستر سيتي يقتنص التعادل من ليفربول بهدف أغويرو

19/3/2017

عدل مانشستر سيتي تأخره ليتعادل 1-1 مع ليفربول الأحد ويفقد الفريقان أرضا جديدة في الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لصالح المتصدر تشيلسي.

وظل سيتي، صاحب المركز الثالث، متقدما بفارق نقطة واحدة على ليفربول بفضل هدف التعادل الذي سجله سيرغيو أغويرو.

 وبعد خروجه من دوري أبطال أوربا الأسبوع الماضي أمام موناكو تراجع سيتي بعد أن تسبب الظهير جايل كليشي في ركلة جزاء عقب ست دقائق على بداية الشوط الثاني ليسجل جيمس ميلنر في مرمى فريقه القديم.

إلا أن شباك ليفربول، الذي عاد لأجواء المباراة عقب بداية بطيئة، تلقت هدف التعادل بعدها بنحو 18 دقيقة بعد أن سجل أغويرو إثر تمريرة عرضية متقنة من كيفن دي بروين.

 وفي مباراة كان يتوقع الجميع أن تشهد الكثير من الأهداف سنحت أفضل الفرص لسيتي في بداية اللقاء واضطر الحارس سيمون مينيوليه لإبعاد تسديدة منخفضة من دي بروين قبل أن يمنع الحارس البلجيكي محاولة ليروي ساني بقدمه لترتد الكرة لديفيد سيلفا الذي سدد برعونة فوق العارضة.

 وكانت أكثر اللحظات تفاؤلا بالنسبة لليفربول في أول نصف ساعة من اللقاء بعد أن تعرض ساديو ماني للعرقلة من قبل نيكولاس أوتامندي داخل منطقة الجزاء.

وشكلت هذه واحدة من عدة مطالبات للحصول على ركلة جزاء من قبل الفريقين.

وطالب سيتي بركلة جزاء بعد أن بدا أن ميلنر قد عرقل رحيم سترلينغ.

المصدر : بي إن سبورتس + رويترز
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